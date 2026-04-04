DCNews Stiri Iranul a executat un tânăr muzician de doar 18 ani. "Judecătorul morții" a fost nemilos
Data publicării: 12:02 04 Apr 2026

Iranul a executat un tânăr muzician de doar 18 ani. "Judecătorul morții" a fost nemilos
Autor: Bogdan Bolojan

hatami executat in iran

Regimul iranian l-a executat pe tânărul muzician Amirhossein Hatami, în vârstă de 18 ani, condamnat pentru implicare în protestele antiguvernamentale din ianuarie.

Hatami, descris de prieteni și susținători ca un muzician și rebel pașnic, a fost spânzurat la închisoarea Ghezel Hesar, în apropierea Teheranului, după ce un tribunal revoluționar l-a găsit vinovat în februarie de infracțiuni legate de securitatea națională. El a fost arestat la începutul lunii ianuarie, în timpul protestelor majore declanșate de nemulțumiri sociale și economice, care s-au transformat rapid într-un val larg de manifestații anti‑guvernamentale.

Autoritățile judiciare iraniene au susținut că Hatami ar fi intrat, împreună cu alți inculpați, într‑o bază militară a miliției Basij din Teheran, acolo unde ar fi provocat incendii și ar fi încercat să confisce arme, acuzații respinse de avocații apărării și de grupurile pentru drepturile omului. Tribunalul l‑ar fi condamnat pentru „moharebeh” (inimicie față de Dumnezeu) și „corupție pe pământ”, două capete de acuzare care pot fi pedepsite cu moartea în sistemul legal iranian. Aparentele „confesiuni” folosite în proces au fost criticate ca fiind obținute sub presiune sau tortură.

"Judecătorul morții", deja cunoscut pentru condamnări politice 

Așa‑numitul “Judecător al morții”, Abolqasem Salavati, cunoscut pentru condamnările la moarte în cazuri politice, a prezidat procesul, iar Curtea Supremă iraniană a menținut sentința de condamnare la capitală înainte de executare.

Organizații pentru drepturile omului au condamnat ferm execuția. Amnesty International a calificat procesul drept „extrem de alarmant și profund nedrept”, atrăgând atenția că Hatami a fost executat la doar câteva săptămâni după arestare și fără garanții legale adecvate. Potrivit Amnesty, această execuție este parte dintr‑un model sistematic prin care autoritățile încearcă să descurajeze disidența politică și să „semene frică” în rândul populației.

Organizația Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, a raportat că Hatami a fost executat la 84 de zile de la arestare, și a avertizat că zeci sau sute de protestatari și prizonieri politici ar putea fi executați în perioada următoare, în contextul unei intensificări a represiunii interne.

