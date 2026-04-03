Video - "Crede-ne, arăţi incredibil". Primul mesaj transmis către întreaga planetă de echipajul misiunii Artemis 2

Publicul a văzut primele mesaje video lansate din spațiu de astronauţii misiunii Artemis 2, oferind o perspectivă asupra călătoriilor dincolo de orbita terestră, transmite vineri Live Science.

În prima transmisie a echipajului, astronauţii au descris priveliştea uluitoare din afara hublourilor capsulei Orion.

"Poţi vedea întregul glob de la pol la pol", a spus astronautul NASA Reid Weisman, comandantul misiunii. "A fost un moment extraordinar de spectaculos şi ne-am oprit toţi patru din ceea ce făceam", a povestit el.

Ceilalţi astronauţi au confirmat momentul. "Crede-ne, arăţi incredibil", a fost mesajul transmis de pilotul NASA Victor Glover către întreaga planetă. "Eşti frumoasă!".

VIDEO

Rise, mascota făcută de un copil de 8 ani, alături de astronauții Artemis 2

Alături de Weisman, Glover, astronautul NASA Christina Koch şi astronautul Agenţiei Spaţiale Canadei Jeremy Hansen, al cincilea "membru al echipajului" care a participat la misiune este Rise, un mic pluş alb care simbolizează Luna. Imaginată de Lucas Ye, în vârstă de 8 ani, mascota cu tema Lunii a fost aleasă din peste 2.600 de intrări şi a fost inspirată de celebra imagine "Earthrise" obţinută în timpul misiunii Apollo 8.

Odată ce Orion a ajuns la imponderabilitate, Glover a fost văzut jucându-se cu pluşul plutitor.

Christina Koch a adăugat, de asemenea, umor transmisiunii, povestind cum a reuşit să repare toaleta capsulei Orion, în valoare de 30 de milioane de dolari, care se blocase. Reprezentanţii NASA au spus că echipajul şi controlul misiunii au lucrat împreună pentru a remedia problema şi au raportat ulterior că toaleta navei spaţiale funcţionează din nou normal.

"Sunt mândră să mă consider instalator spaţial", a glumit Koch în cadrul transmisiei, notează Agerpres.