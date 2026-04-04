Artemis II a ajuns la jumătatea drumului spre lună. Anunțul NASA

„În momentul scrierii acestui articol”, au precizat reprezentanții agenției spațiale americane, „misiunea Artemis II se află la aproximativ jumătatea drumului spre Lună. Odată ajunși acolo, astronauții vor efectua un survol lunar și vor colecta date științifice despre suprafața lunară.”

Zborul face parte din programul Artemis, proiectul prin care Statele Unite și partenerii lor internaționali urmăresc reluarea explorării umane a Lunii după mai bine de o jumătate de secol de la programul Apollo. Artemis II reprezintă prima misiune cu echipaj uman din cadrul acestui program și are rolul de a testa sistemele navei Orion în condiții reale de zbor în spațiul profund.

Astronauții au deja Luna în fața ochilor

Pe măsură ce nava se apropie de destinație, membrii echipajului au început să observe satelitul natural al Pământului direct prin hublourile capsulei.

Astronauta Christina Koch a descris momentul într-un mesaj transmis de la bord:

„Acum putem vedea Luna de la trapa de andocare. Este o priveliște minunată.”

Imaginile și fotografiile realizate de echipaj în timpul apropierii de Lună ar putea deveni unele dintre cele mai spectaculoase cadre surprinse de o misiune umană din ultimele decenii. Survolul lunar nu presupune o aselenizare, însă nava Orion va trece relativ aproape de suprafața satelitului, suficient pentru a realiza observații și măsurători științifice.

Manevră extrem de precisă a modulului european

O altă veste importantă a venit din partea European Space Agency, care a confirmat performanța sistemelor de propulsie ale modulului de servicii construit în Europa.

Potrivit agenției, „motorul principal al Modulului nostru de Servicii Europene a efectuat injecția translunar cu o asemenea precizie încât controlorii de zbor din Houston au decis să anuleze prima dintre cele trei manevre de corecție a traiectoriei sale în drum spre Lună.”

Taiectoria navei este extrem de stabilă, iar sistemele de navigație funcționează conform planului. În mod normal, aceste manevre de corecție apar pentru a ajusta ruta navei în cazul unor mici abateri de la traiectoria ideală.

În timp ce nava continuă călătoria spre Lună, activitățile de la bord se desfășoară conform programului stabilit de controlul misiunii. Astronauții testează sistemele navei, verifică echipamentele și transmit date către centrele de control de pe Pământ.

Jeremy Hansen a apărut într-un scurt videoclip publicat de NASA în timp ce pregătea prânzul pentru echipaj, o scenă menită să arate rutina zilnică a vieții într-o misiune spațială de lungă durată.