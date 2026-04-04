Data actualizării: 15:59 04 Apr 2026 | Data publicării: 15:36 04 Apr 2026

Germania vrea să elimine TVA pentru mai multe alimente
Autor: Bogdan Bolojan

friedrich-merz_21642300 FOTO: Agerpres

Partidul-Democrat german (SPD) vrea eliminarea completă a TVA pentru alimentele de bază considerate sănătoase. Inițiativa ar putea reduce costul cumpărăturilor pentru milioane de familii, însă impactul real depinde de un factor esențial: dacă marile lanțuri de magazine vor transfera sau nu reducerile către consumatori.

Aripa economică a SPD, cunoscută sub numele de „Seeheimer Kreis”, propune eliminarea completă a taxei pe valoarea adăugată pentru anumite produse alimentare de bază. În prezent, aceste produse sunt taxate în Germania cu o cotă redusă de 7%.

Vicepreședintele grupului parlamentar și liderul Seeheimer Kreis, Esra Limbacher, susține că reducerea TVA până la zero ar reprezenta o măsură concretă de sprijin pentru populație într-o perioadă marcată de inflație ridicată. „Inflația este otravă pentru economia noastră și pentru fiecare cetățean”, a declarat acesta pentru publicația Bild.

Ideea este simplă: dacă TVA-ul ar dispărea complet pentru alimentele de bază, prețul final plătit de consumatori ar trebui să scadă.

Cât ar putea economisi consumatorii la cumpărături

În prezent, atunci când un client plătește 100 de euro pentru o cumpărătură alimentară, o parte din această sumă reprezintă TVA. Calculul este mai complex decât pare la prima vedere: taxa de 7% nu se aplică asupra prețului final, ci asupra prețului net.

Astfel, dintr-o cumpărătură de 100 de euro, aproximativ 6,5 euro reprezintă TVA. Dacă taxa ar fi eliminată complet, această sumă ar putea dispărea din prețul final – cu condiția ca retailerii să reducă efectiv prețurile.

La nivel anual, economiile ar putea deveni semnificative. O persoană care face cumpărături de aproximativ 100 de euro o dată sau de două ori pe lună plătește între 79 și 157 de euro TVA într-un an. În cazul unei frecvențe de trei cumpărături lunare de aceeași valoare, suma plătită sub formă de TVA ajunge la aproximativ 235 de euro anual.

În teorie, eliminarea taxei ar însemna că aceste sume ar rămâne în buzunarele consumatorilor.

Inițiativa Seeheimer Kreis vine într-un moment în care Germania discută despre posibile modificări ale sistemului fiscal. În timpul campaniei electorale federale, fostul cancelar Olaf Scholz propusese o reducere mai modestă a TVA pentru alimente, de la 7% la 5%.

Propunerea actuală merge însă mult mai departe și apare în paralel cu discuții despre o eventuală majorare a cotei standard de TVA, de la 19% la 21%, pentru consolidarea bugetului public. Economiștii avertizează că o astfel de creștere ar afecta mai ales gospodăriile cu venituri mici, motiv pentru care scutirea alimentelor de bază ar putea funcționa ca o formă de compensare socială.

Comentarii (1)

rasvan   •   04 Aprilie 2026   •   18:17

Atata timp cat lasi la latitudinea comerciantilor sa-si puna ce adaos comercial vor,guvernul poate sa ia tot felul de masuri,ca degeaba,preturile tot vor creste.Ar fi indicat ca preturile pentru o serie de alimente sa fie plafonat.,iar cine vrea sa-si cumpere altceva,treaba lui.vezi de exemplu,alimentele cu marca proprie in marile lanturi comerciale,care au preturi reduse fata de altele achizitionate de la alti producatori,dar ca si calitate nu difera prea mult.

