Armă cu aer comprimat şi 200 de bucăţi de proiectile, descoperite, într-un colet, la Aeroportul Cluj-Napoca

O echipă mixtă de poliţişti de frontieră și inspectori vamali, sprijinită de echipaje canine, a descoperit, în timpul verificării unor colete sosite pe Aeroportul Cluj-Napoca, o armă cu aer comprimat și 200 de proiectile folosite pentru acest tip de armă.

Descoperire la Aeroportul Cluj-Napoca: Armă cu aer comprimat și 200 de proiectile găsite într-un colet sosit din Cehia

Conform unui comunicat al Poliţiei de Frontieră transmis sâmbătă, în data de 3 aprilie, o echipă mixtă formată din poliţişti de frontieră şi inspectori vamali, alături de echipaje canine din cadrul Aeroportului Cluj-Napoca, a făcut controale asupra unor colete, în zona Cargo, sosite din direcţia Cehia.

La controlul făcut, într-unul dintre coletele verificate, cu o greutate de un kilogram, au fost descoperite o armă cu aer comprimat şi o cutie care conţinea 200 de bucăţi de proiectile pentru acest tip de armă.

Cine a expediat coletul

Din verificări s-a constatat că pachetul a fost expediat de către o persoană juridică din Cehia către o persoană fizică din România.

Deoarece coletul nu era însoţit de documente din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor de introducere în România, procurare şi deţinere a armei, acesta a fost indisponibilizat cu scopul continuării cercetărilor şi a stabilirii situaţiei de fapt, notează sursa citată.