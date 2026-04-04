€ 5.0978
|
$ 4.4169
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Volodimir Zelenski, întâlnire cu Erdogan la Istanbul: Subiectul cheie de pe masa discuțiilor
Data actualizării: 15:11 04 Apr 2026 | Data publicării: 14:30 04 Apr 2026

Volodimir Zelenski, întâlnire cu Erdogan la Istanbul: Subiectul cheie de pe masa discuțiilor
Autor: Iulia Horovei

volodimir zelenski turcia ucraina Președintele ucrainean Volodimir Zelenski/ Sursa foto: Captură video X

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se află într-o vizită, sâmbătă, la Istanbul, unde se întâlnește cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit sâmbătă la Istanbul pentru o întâlnire cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan, a anunţat administraţia prezidenţială de la Kiev, potrivit AFP şi Reuters, citat de Agerpres.

„Preşedintele a sosit la Istanbul pentru discuţii cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a afirmat purtătorul său de cuvânt Serhii Nikiforov, într-un mesaj pentru jurnalişti.

Nikiforov a adăugat că şeful statului ucrainean se va întâlni şi cu patriarhul ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu.

Zelenski și Erdogan, discuții despre securitate

De asemenea, o înaltă oficialitate ucraineană a precizat că întâlnirea Zelenski-Erdogan are ca subiect cooperarea în domeniul securităţii, notează Agerpres.

Recent, Rusia a acuzat Ucraina că a încercat să vizeze conducta de gaze TurkStream, care leagă Rusia de Turcia și aprovizionează mai multe națiuni europene, inclusiv Ungaria și Serbia. Joi, compania de stat rusă Gazprom a susținut că forțele sale au respins un atac cu drone asupra conductei.

Vizita lui Zelenski vine și după propunerea recentă a Kievului de a stabili un armistițiu de Paște, despre care președintele ucrainean a declarat că a fost transmisă Moscovei prin intermediul Statelor Unite ale Americii. În timp ce Rusia a semnalat „lipsa de pregătire” pentru armistițiu prin intermediul canalelor media, Zelenski a susținut că oferta rămâne pe masă.

„Am transmis solicitarea noastră părții americane”, a declarat recent Zelenski, menționând că Ucraina a sugerat, de asemenea, un armistițiu care să acopere în mod specific infrastructura energetică, o propunere pe care Rusia a ignorat-o până acum, continuându-și atacurile asupra substațiilor și transformatoarelor ucrainene, potrivit Kyiv Post.

Citește și: Rusia ar fi dat Ucrainei un ultimatum de două luni pentru retragerea din Donbas

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

volodimir zelenski
ucraina
turcia
vizita oficiala
recep tayyip erdogan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close