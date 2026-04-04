DCNews Stiri Incident grav la Londra: O geantă cu arme, uitată de poliția care îl protejează pe Sadiq Khan în apropierea locuinţei primarului
Data actualizării: 10:00 04 Apr 2026 | Data publicării: 09:51 04 Apr 2026

Incident grav la Londra: O geantă cu arme, uitată de poliția care îl protejează pe Sadiq Khan în apropierea locuinţei primarului
Autor: Andrei Itu

Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik

O geantă cu arme uitată de poliţia ce asigură paza lui Sadiq Khan a fost găsită de un britanic în apropierea locuinţei primarului Londrei.

Un britanic a găsit o geantă cu arme uitată de poliţia ce asigură paza primarului Londrei, Sadiq Khan, în apropierea locuinţei acestuia, transmite sâmbătă DPA.

Jordan Griffiths a spus publicaţiei The Sun că partenera sa a găsit geanta pe trotuar, în sudul Londrei, marţi seară.

Ce arme erau în interiorul genții găsite în apropierea casei primarului Londrei

În interiorul genţii erau o carabină semiautomată MP5 produsă de Heckler&Koch, un pistol Glock, un pistol cu electroşocuri şi muniţie, a precizat publicaţia citată.

Nu am putut să cred ce vedeam şi am făcut câteva poze ca dovadă despre ceea ce am găsit. Am apelat poliţia şi i-am spus ce am găsit şi în câteva minute poliţiştii au venit şi au colectat armele. Când au ajuns erau cu adevărat şocaţi. Mi s-a spus că geanta fusese lăsată acolo de unul dintre ofiţerii ce asigură paza lui Sadiq Khan, ceea ce are sens întrucât acesta locuieşte acolo, a mai spus Griffiths.

Cinci ofițeri retrași din teren după Intervenția Directoratului pentru Standarde Profesionale

Directoratul pentru standarde profesionale din cadrul poliţiei metropolitane londoneze (Met) analizează incidentul. Cinci ofiţeri au fost deja retraşi de la misiunile în teren.

Un purtător de cuvânt al primarului Sadiq Khan a spus că este un incident foarte grav, caz care a fost preluat de Directoratul pentru standarde profesionale al poliţiei metropolitane. Met trebuie să ia acum toate măsurile pentru a se asigura că un asemenea incident nu se mai întâmplă niciodată, a evidențiat el.

Comentarii (2)

rasvan   •   04 Aprilie 2026   •   18:32

S-o fi dus omul pana la o toaleta,ca avea o ,,urgenta,,si a lasat ,,gentuta ,, ,iar colegii nu au obsevat,ca se uitau la un film cu .mr.BEAN.,de plictiseala.

costel   •   04 Aprilie 2026   •   12:26

Comici vestiti ai ecranului Britanic , umor englezesc pur sange !!!

