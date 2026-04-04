DCNews Stiri Alertă cu bombă pe Aeroportul din Chișinău: Pasagerii au fost evacuați
Data actualizării: 16:54 04 Apr 2026 | Data publicării: 16:44 04 Apr 2026

Alertă cu bombă pe Aeroportul din Chișinău: Pasagerii au fost evacuați
Autor: Elena Aurel

Sursa foto: Freepik

A fost semnalată o amenințare cu bombă pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău.

Până în acest moment, autoritățile din Republica Moldova nu au oferit prea multe informații, însă pasagerii și angajații au fost evacuați de urgență. La fața locului au intervenit specialiști ai Ministerului Afacerilor Interne. 

Poliția de Frontieră a demarat procedurile necesare pentru securizarea perimetrului. 

Deocamdată, procedurile de check-in și înregistrarea zborurilor au fost oprite, iar cursele ar putea suferi modificări care vor fi anunțate ulterior de autorități. 

„Procedura de înregistrare este suspendată și există posibilitatea unor modificări ale zborurilor planificate”, au transmis reprezentanții Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) din Republica Moldova

„Recomandăm călătorilor care au un zbor planificat pentru ziua de astăzi să verifice statutul zborului pe panoul online al aeroportului. Mizăm pe înțelegerea dumneavoastră și vă îndemnăm la calm. Revenim cu detalii”, au mai transmis aceștia. 

Conform datelor publicate pe site-ul aeroportului, cel puțin două curse aeriene au fost deja amânate. Este vorba despre zborurile Chișinău-Varșovia și Chișinău-Londra. 

VEZI ȘI: Minor arestat preventiv după ce a rănit un tânăr cu un briceag în fața unui centru comercial din Pitești

Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 16 minute
Primele declarații ale lui Răzvan Lucescu, ajuns de urgență la București
Publicat acum 8 ore si 35 minute
Donald Trump acuză kurzii că au furat din armele trimise trimise protestatarilor iranieni: "Au rămas la ei"
Publicat acum 8 ore si 42 minute
Băsescu vrea raționalizarea carburanților: ”Vă spun ca om care a trăit 12 ani în industria asta”
Publicat acum 9 ore si 3 minute
Măsurile Guvernului în criza carburanților. Ionuț Dumitru, consilier al premierului: Nu ne putem aștepta la o intervenție masivă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
