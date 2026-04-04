€ 5.0978
|
$ 4.4169
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Florii 2026, semnificație religioasă, obiceiuri și tradiții
Data actualizării: 08:03 05 Apr 2026 | Data publicării: 23:11 04 Apr 2026

Florii 2026, semnificație religioasă, obiceiuri și tradiții
Autor: Tiberiu Vasile

vremea de florii 2026 pexels Vremea de Florii/ Pexels

Ziua de Florii, sărbătorită în ultima duminică înainte de Paște, marchează un moment important al tradiției creștine.

Ziua de Florii, sărbătoare creștină importantă, este celebrată în ultima duminică înainte de Paște și marchează intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim, moment descris în Evanghelii. Credincioșii celebrează primirea Mântuitorului de către locuitorii cetății, care îl întâmpinau cu ramuri de finic și de salcie, simbol al biruinței și al păcii. În fiecare an, data Floriilor variază în funcție de Paște, fiind fixată cu o săptămână înaintea acestei sărbători centrale a creștinătății.

Ziua de Florii: semnificație religioasă

Din punct de vedere religios, Ziua de Florii reprezintă începutul Săptămânii Patimilor, perioadă de reflecție asupra suferinței și jertfei lui Hristos pentru umanitate. În biserici, credincioșii primesc ramuri sfințite de salcie sau de alte plante verzi, care sunt apoi păstrate în case ca semn de protecție spirituală. Aceste ramuri simbolizează viața, renașterea și speranța.

Tradițiile populare sunt multe și se manifestă diferit în funcție de regiune. În unele zone, oamenii leagă ramurile de salcie de icoane sau de porți, pentru a alunga relele și pentru a aduce sănătate și belșug. Copiii primesc adesea dulciuri sau mici cadouri, iar adunările cu ramuri sfințite sunt frecvente în comunitățile rurale. Totodată, există superstiții legate de păstrarea ramurilor sfințite până la anul următor, considerându-se că acestea aduc noroc și protecție familiei.

Tradiții de Florii

Ziua de Florii este și un moment de sărbătoare a celor care poartă nume inspirate din flori - Florica, Florentina, Violeta, Crina și altele, primind urări și mici cadouri. Tot de Florii se respectă tradiția de a mânca pește. Se acordă o dezlegare la pește, marcând astfel o zi de bucurie în mijlocul Postului Paștelui. Superstițiile, în unele zone, mai includ ideea că hrănirea peștilor din iaz sau acvariu în această zi asigură protecție și belșug pentru întreaga gospodărie.

Floriile rămân astfel un moment care îmbină dimensiunea religioasă cu obiceiuri tradiționale, punând în evidență legătura între credință, cultură și viața comunității. Pentru credincioși, sărbătoarea oferă ocazia de a medita asupra semnificației intrării lui Iisus în Ierusalim și de a se pregăti spiritual pentru Paște.

CITEȘTE ȘI: Paștele Catolic, 5 aprilie 2026: tradițiile și diferențele față de cel ortodox
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

florii
duminica floriilor
paste
paste 2026
traditii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit
Publicat acum 58 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 53 minute
Primele declarații ale lui Răzvan Lucescu, ajuns de urgență la București
Publicat acum 9 ore si 12 minute
Donald Trump acuză kurzii că au furat din armele trimise protestatarilor iranieni: "Au rămas la ei"
Publicat acum 9 ore si 19 minute
Băsescu vrea raționalizarea carburanților: ”Vă spun ca om care a trăit 12 ani în industria asta”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 58 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 17 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close