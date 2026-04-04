Florii 2026, semnificație religioasă, obiceiuri și tradiții

Ziua de Florii, sărbătoare creștină importantă, este celebrată în ultima duminică înainte de Paște și marchează intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim, moment descris în Evanghelii. Credincioșii celebrează primirea Mântuitorului de către locuitorii cetății, care îl întâmpinau cu ramuri de finic și de salcie, simbol al biruinței și al păcii. În fiecare an, data Floriilor variază în funcție de Paște, fiind fixată cu o săptămână înaintea acestei sărbători centrale a creștinătății.

Ziua de Florii: semnificație religioasă

Din punct de vedere religios, Ziua de Florii reprezintă începutul Săptămânii Patimilor, perioadă de reflecție asupra suferinței și jertfei lui Hristos pentru umanitate. În biserici, credincioșii primesc ramuri sfințite de salcie sau de alte plante verzi, care sunt apoi păstrate în case ca semn de protecție spirituală. Aceste ramuri simbolizează viața, renașterea și speranța.

Tradițiile populare sunt multe și se manifestă diferit în funcție de regiune. În unele zone, oamenii leagă ramurile de salcie de icoane sau de porți, pentru a alunga relele și pentru a aduce sănătate și belșug. Copiii primesc adesea dulciuri sau mici cadouri, iar adunările cu ramuri sfințite sunt frecvente în comunitățile rurale. Totodată, există superstiții legate de păstrarea ramurilor sfințite până la anul următor, considerându-se că acestea aduc noroc și protecție familiei.

Tradiții de Florii

Ziua de Florii este și un moment de sărbătoare a celor care poartă nume inspirate din flori - Florica, Florentina, Violeta, Crina și altele, primind urări și mici cadouri. Tot de Florii se respectă tradiția de a mânca pește. Se acordă o dezlegare la pește, marcând astfel o zi de bucurie în mijlocul Postului Paștelui. Superstițiile, în unele zone, mai includ ideea că hrănirea peștilor din iaz sau acvariu în această zi asigură protecție și belșug pentru întreaga gospodărie.

Floriile rămân astfel un moment care îmbină dimensiunea religioasă cu obiceiuri tradiționale, punând în evidență legătura între credință, cultură și viața comunității. Pentru credincioși, sărbătoarea oferă ocazia de a medita asupra semnificației intrării lui Iisus în Ierusalim și de a se pregăti spiritual pentru Paște.

CITEȘTE ȘI: Paștele Catolic, 5 aprilie 2026: tradițiile și diferențele față de cel ortodox

