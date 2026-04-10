Tradiții în Vinerea Mare, zi de post negru: De ce se trece de trei ori pe sub masă
Data actualizării: 10:12 10 Apr 2026 | Data publicării: 09:51 10 Apr 2026

Tradiții în Vinerea Mare, zi de post negru: De ce se trece de trei ori pe sub masă
Autor: Iulia Horovei

slujba vinerea mare Credincioși participă la Denia Prohodului Domnului și Procesiunea cu Sfântul Epitaf, din seara de Vinerea Mare, la Patriarhia Română. Sursa foto: Agerpres

În Vinerea Mare, zi de post negru și reculegere profundă, credincioșii retrăiesc simbolic moartea lui Iisus Hristos.

Vinerea Mare - Sfânta şi Marea Vineri, în calendarul Bisericii Ortodoxe - este ultima vineri din Postul Paştilor şi, potrivit tradiţiei, este zi de post negru.

Pentru creştini aceasta este ziua când a fost răstignit pe cruce Fiul lui Dumnezeu şi a fost pus în mormânt.

În Vinerea Mare se scoate în mijlocul bisericii Sfântul Epitaf (numit şi Sfântul Aer) pe sub care trec credincioşii, până sfârşitul slujbei Deniei Prohodului, care are loc în seara acestei zile.

Sfântul Epitaf este un obiect bisericesc de cult de forma dreptunghiulară, confecţionat din pânză de in, mătase sau catifea, pe care se află imprimată sau pictată icoana înmormântării Mântuitorului.

De ce se trece de trei ori pe sub masă în Vinerea Mare

Acesta este aşezat pe o masă mai înaltă, iar credincioşii sărută Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfântul Epitaful şi trec de trei ori pe sub masa pe care este aşezat. Această trecere pe sub masă a credincioşilor se doreşte a fi asemănarea trecerii prin mormânt a Mântuitorului, care S-a coborât în iad pentru a elibera sufletele drepţilor.

Prin moartea şi Învierea Sa, Hristos a sfărâmat porţile iadului, iar moartea a fost învinsă „Unde îţi este, moarte, biruinţa ta? Unde îţi este, moarte, boldul tău?”, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola întâi către Corinteni (15.55).

Aşa şi credincioşii îşi amintesc, acum, că și ei trebuie să treacă prin moarte, prin mormânt pentru a merge la viaţa veşnică în Hristos.

După Slujba Prohodului, Sfântul Epitaf este aşezat pe Sfânta Masă din Sfântul Altar, unde va rămâne până la Vecernia sărbătorii Înălţării Domnului.

După cântarea Prohodului Domnului se înconjoară biserica de tot soborul, cu Sfântul Epitaf. La sfârşitul slujbei, este obiceiul ca preotul să împartă florile aduse, care sunt apoi puse acasă la icoane.

Semnificații și simboluri în Vinerea Mare

Cercetătorii etnologi susţin că, în comunităţile tradiţionale, se considera că Vinerea Mare, odată cu moartea Mântuitorului, deschide un timp al haosului şi întunericului, oamenii rămânând fără protecţie divină.

Toate cântările din Vinerea Patimilor arată răutățile păcatului lumii căzute în păcat: trădarea lui Iuda, frica ucenicilor și lepădarea lui Petru, răutatea și viclenia cărturarilor și fariseilor, lașitatea și nedreptatea lui Ponțiu Pilat, violența soldaților, rătăcirea și nerecunoștința mulțimilor, obrăznicia tâlharului nepocăit și nepăsarea multora cărora lisus le-a făcut mult bine, potrivit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Timpul ritual de 14 zile, parte componentă a Ciclului pascal, se degradează neîncetat în Săptămâna Patimilor, notează în volumul „Sărbători şi obiceiuri româneşti” (2003, Ed. Elion) Ion Ghinoiu, când Iisus este trădat, chinuit, umilit şi omorât prin răstignire.

După trei zile de haos şi întuneric în care omenirea a rămas fără protecţie divină, urmează însă miracolul Învierii Domnului din noaptea de Paşti şi actele de purificare din Săptămâna Luminată care readuc echilibrul şi armonia, notează Agerpres.

