Paștele Catolic, 5 aprilie 2026: tradițiile și diferențele față de cel ortodox

Paștele Catolic din acest an este sărbătorit pe 5 aprilie 2026 și reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale calendarului creștin, marcând Învierea lui Isus Hristos. Pregătirea pentru această sărbătoare începe cu Postul Mare, o perioadă de 40 de zile dedicată reflecției spirituale, rugăciunii și abstinenței. Această etapă este urmată de Săptămâna Sfântă, care include momente semnificative.: Joia Mare, când se celebrează Cina cea de Taină; Vinerea Mare, ziua Patimilor; și Sâmbăta Sfântă, când oamenii participă la Vigilia Pascală.

Paștele Catolic: Tradițiile

Tradițiile populare care însoțesc Paștele Catolic combină aspectele religioase similare cu cele ortodoxe, dar și cu obiceiuri culturale. Vopsirea ouălor, pregătirea meselor festive și participarea la slujbele speciale fac parte din ritualurile de familie, păstrate cu grijă în fiecare comunitate. Un exemplu este împodobirea ouălor de Paște, adesea vopsite în culori vii și decorate cu motive simbolice, care sunt oferite ca daruri între familie și prieteni. În multe regiuni, ouăle sunt ascunse pentru ca cei mici să le caute. Alte obiceiuri includ pregătirea cozonacilor sau a pascăi catolice, pregătite după rețete tradiționale. În unele comunități europene, se obișnuiește să se organizeze procesiuni solemne în Joia și Vinerea Mare, în care participanții poartă lumânări și icoane, amintind de drumul Crucii.

Diferențe față de Paștele Ortodox

Diferențele față de Paștele Ortodox sunt în primul rând legate de calendar și de modul de calcul al datei sărbătorii. Catolicii folosesc calendarul gregorian, în timp ce ortodocșii se ghidează după calendarul iulian, ceea ce face ca Paștele să fie adesea sărbătorit în zile diferite, uneori cu o săptămână sau mai mult între ele.

În plus, deși ambele tradiții împărtășesc ideea Învierii lui Hristos, ritualurile ortodoxe pun accent pe procesiuni nocturne și pe sfințirea pascalelor, în timp ce catolicii se concentrează mai mult pe liturghia de Înviere și pe semnificația simbolică a luminii. În ciuda acestor diferențe, în ambele tradiții Paștele rămâne o sărbătoare a familiei și a comunității, un moment în care credincioșii se adună pentru a celebra credința și a împărtăși bucuria pentru Învierea lui Isus Hristos.

