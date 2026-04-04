Flancul Estic, în căutarea de alternative de securitate în cazul retragerii SUA din NATO

Polonia și, în principiu, Flancul Estic al NATO ar trebui să se pregătească de o posibilă retragere a Statelor Unite ale Americii din alianță și să vină cu aranjamente de securitate alternative pentru a nu fi luate prin surprindere, a declarat ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski.

Afirmațiile sale vin după remarcile făcute săptămâna aceasta de președintele american Donald Trump, care a declarat că ia serios în considerare ieșirea SUA din NATO.

Citește și: Va scoate sau nu Trump SUA din NATO? Dezvăluirile lui Elliot Abrams, emisarul special american în Iran și Venezuela

Ieșirea SUA din NATO, un scenariu pe care aliații ar trebui să-l ia în serios

„Ar trebui să tratăm (n.r. retragerea SUA din NATO) ca pe un scenariu posibil și să o luăm în serios - noi, cei din Polonia, în special cei din Flancul Estic, și noi toți, din întreg spectrul politic”, a declarat Sikorski, într-o postare pe rețeaua X.

Polonia are nevoie de „polițe de asigurare” diferite în loc să se bazeze în întregime pe NATO, a mai spus el, fără a elabora cum ar arăta o abordare diferită a alianței. Țara „trebuie să ia în considerare alternative”, a adăugat acesta. „Desigur, NATO este piatra de temelie a securității noastre Vrem să fim un aliat bun și loial al Statelor Unite, dar nu ne putem preface că președintele SUA nu spune ceea ce spune”, a mai spus el potrivit stripes.

Săptămâna viitoare, secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va deplasa la Washington pentru o întâlnire cu Trump. Deși vizita, relatată inițial de The Wall Street Journal, a fost planificată dinainte, comentariile lui Trump despre apartenența SUA la alianță vor fi probabil pe ordinea de zi.

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a atras atenția, de asemenea, săptămâna aceasta, când a criticat puternic țări precum Spania pentru refuzul accesului SUA la bazele și spațiul său aerian pentru operațiuni în războiul declanșat de coaliția americano-israeliană în Iran. Relația SUA cu Europa ar trebui reexaminată în urma conflictului din Iran, a spus Rubio.

În Flancul Estic al NATO se află și România, pe lângă alte state precum țările baltice, Estonia, Letonia și Lituania, și Bulgaria.