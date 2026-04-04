€ 5.0978
|
$ 4.4169
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0978
|
$ 4.4169
 
Flancul Estic, în căutarea de alternative de securitate în cazul retragerii SUA din NATO
Data publicării: 10:37 04 Apr 2026

Flancul Estic, în căutarea de alternative de securitate în cazul retragerii SUA din NATO
Autor: Iulia Horovei

steag nato și gloante NATO. Foto: Unsplash

Aliații NATO ar trebui să ia în serios afirmațiile președintelui american Donald Trump privind scoaterea SUA din NATO și să se pregătească pentru un astfel de scenariu, a declarat ministrul polonez de Externe.

Polonia și, în principiu, Flancul Estic al NATO ar trebui să se pregătească de o posibilă retragere a Statelor Unite ale Americii din alianță și să vină cu aranjamente de securitate alternative pentru a nu fi luate prin surprindere, a declarat ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski.

Afirmațiile sale vin după remarcile făcute săptămâna aceasta de președintele american Donald Trump, care a declarat că ia serios în considerare ieșirea SUA din NATO.

Ieșirea SUA din NATO, un scenariu pe care aliații ar trebui să-l ia în serios

„Ar trebui să tratăm (n.r. retragerea SUA din NATO) ca pe un scenariu posibil și să o luăm în serios - noi, cei din Polonia, în special cei din Flancul Estic, și noi toți, din întreg spectrul politic”, a declarat Sikorski, într-o postare pe rețeaua X.

Polonia are nevoie de „polițe de asigurare” diferite în loc să se bazeze în întregime pe NATO, a mai spus el, fără a elabora cum ar arăta o abordare diferită a alianței. Țara „trebuie să ia în considerare alternative”, a adăugat acesta. „Desigur, NATO este piatra de temelie a securității noastre  Vrem să fim un aliat bun și loial al Statelor Unite, dar nu ne putem preface că președintele SUA nu spune ceea ce spune”, a mai spus el potrivit stripes.

Săptămâna viitoare, secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va deplasa la Washington pentru o întâlnire cu Trump. Deși vizita, relatată inițial de The Wall Street Journal, a fost planificată dinainte, comentariile lui Trump despre apartenența SUA la alianță vor fi probabil pe ordinea de zi.

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a atras atenția, de asemenea, săptămâna aceasta, când a criticat puternic țări precum Spania pentru refuzul accesului SUA la bazele și spațiul său aerian pentru operațiuni în războiul declanșat de coaliția americano-israeliană în Iran. Relația SUA cu Europa ar trebui reexaminată în urma conflictului din Iran, a spus Rubio.

În Flancul Estic al NATO se află și România, pe lângă alte state precum țările baltice, Estonia, Letonia și Lituania, și Bulgaria.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

polonia
nato
sua
donald trump
flancul estic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close