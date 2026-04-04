O cisternă încărcată cu GPL s-a răsturnat pe DN 1D: Operațiunea de transvazare a gazului s-a încheiat / Cisterna a fost repusă pe roți

Operaţiunea de transvazare a gazului din cisterna care s-a răsturnat, sâmbătă seară, pe DN 1D s-a încheiat, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

"Operaţiunea de transvazare a fost finalizată. De asemenea, cisterna a fost repusă pe roţi şi readusă pe partea carosabilă. Acest proces a fost unul dificil şi s-a impus efectuarea sa cu maximă prudenţă", a transmis sursa citată.

Un număr de 90 de persoane au fost evacuate pe o rază de o mie de metri după ce cisterna încărcată cu aproximativ 30.000 de litri de GPL s-a răsturnat.

O altă autocisternă a ajuns, sâmbătă seară, pe DN 1D în zona în care o cisternă încărcată cu aproximativ 30.000 de litri de GPL s-a răsturnat, aceasta urmând să fie folosită pentru transvazarea încărcăturii.

"Firma transportatoare a trimis la locul evenimentului o altă autocisternă pentru realizarea operaţiunii de transvazare. Aceasta a sosit la faţa locului şi se vor efectua demersuri pentru realizarea acestui proces în condiţii de siguranţă", a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Peste 70 de persoane au fost evacuate, sâmbătă seară, după ce o cisternă încărcată cu aproximativ 30.000 de litri de GPL s-a răsturnat pe drumul naţional DN 1D, la ieşirea din localitatea Ciorani spre Urziceni, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

"Până în acest moment au fost evacuate 72 de persoane din 50 de locuinţe. Unele au fost preluate de rude, iar altele sunt relocate la sala de sport din localitate", precizează sursa citată.

Populaţia de pe raza comunei Ciorani a fost avertizată prins mesaj RO-ALERT cu privire la această situaţie.

Din primele cercetări, poliţiştii au stabilit că un bărbat de 37 de ani ar fi condus un ansamblu de vehicule format din autoutilitară şi semiremorcă pe DN 1D, din direcţia Ploieşti către Urziceni, iar, în zona kilometrului 22+900 m, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi intrat în coliziune cu un stâlp din beton, amplasat pe partea dreaptă a spaţiului verde.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de deplasare, a anunţat Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Știre inițială

Autorităţile au dispus, sâmbătă seară, evacuarea populaţiei pe o rază de aproximativ 1.000 de metri, după ce o cisternă încărcată cu aproximativ 30.000 de litri de GPL s-a răsturnat pe drumul naţional DN 1D, la ieşirea din Ciorani către Urziceni, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

Potrivit sursei citate, la locul intervenţiei au fost mobilizate iniţial o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare şi un echipaj SMURD de la Detaşamentul Mizil, iar ulterior, forţele au fost suplimentate cu o autospecială pentru transport personal şi victime multiple, un microbuz, roboţii pentru stingere din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov, precum şi un echipaj CBRN din cadrul USISU (Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţie de Urgenţă) Ciolpani.

"În urma măsurătorilor efectuate cu aparatura din dotare, nu au fost identificate scurgeri de GPL. Nu au fost înregistrate victime. Misiunea este în desfăşurare, echipajele acţionând pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor şi pentru înlăturarea oricărui pericol", transmite ISU.

Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de deplasare, a anunţat anterior Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, potrivit Agerpres.