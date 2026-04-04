Corneliu Ștefan: Contracte de sute milioane de lei semnate pentru Dâmbovița

"Contractele au fost semnate de primarul orașului, Constantin Ana, împreună cu directorul general al ADR Sud Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, și vizează:

-Modernizarea și extinderea Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” – peste 22.000.000 lei;

-Modernizarea și extinderea Școlii Gimnaziale nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” – 24.500.000 lei;

-Modernizarea sălii multifuncționale „Dacia” din cadrul Centrului Cultural European Pucioasa – aproximativ 14.500.000 lei;

-Creșterea mobilității urbane în orașul Pucioasa – peste 93.500.000 lei;

-Regenerare urbană multizonală în orașul Pucioasa – peste 27.200.000 lei.

Aceste investiții vor aduce schimbări vizibile în Pucioasa, prin modernizarea școlilor, revitalizarea spațiilor culturale și dezvoltarea infrastructurii urbane, pentru o viață mai bună a locuitorilor", a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.



