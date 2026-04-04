Corneliu Ștefan: Contracte de sute milioane de lei semnate pentru Dâmbovița
Data publicării: 19:54 04 Apr 2026

Corneliu Ștefan: Contracte de sute milioane de lei semnate pentru Dâmbovița
Autor: Crişan Andreescu

Stefan Foto: Corneliu Ștefan

Județul Dâmbovița a semnat 14 contracte de finanțare în valoare totală de 323.800.000 lei, iar 5 dintre acestea însumează peste 181.000.000 lei și vor fi implementate în Pucioasa, a anunțat Corneliu Ștefan.

"Contractele au fost semnate de primarul orașului, Constantin Ana, împreună cu directorul general al ADR Sud Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, și vizează:

-Modernizarea și extinderea Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” – peste 22.000.000 lei;

-Modernizarea și extinderea Școlii Gimnaziale nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” – 24.500.000 lei;

-Modernizarea sălii multifuncționale „Dacia” din cadrul Centrului Cultural European Pucioasa – aproximativ 14.500.000 lei;

-Creșterea mobilității urbane în orașul Pucioasa – peste 93.500.000 lei;

-Regenerare urbană multizonală în orașul Pucioasa – peste 27.200.000 lei.

Aceste investiții vor aduce schimbări vizibile în Pucioasa, prin modernizarea școlilor, revitalizarea spațiilor culturale și dezvoltarea infrastructurii urbane, pentru o viață mai bună a locuitorilor", a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

