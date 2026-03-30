Incendiu într-un bloc din Satu Mare: 25 de locatari au fost evacuați în miez de noapte

Aproximativ 25 de persoane au fost evacuate, în noaptea de duminică spre luni, dintr-un bloc din municipiul Satu Mare, din cauza izbucnirii unui incendiu de la un aparat de gătit lăsat nesupravegheat, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Someş", potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, la faţa locului au fost mobilizate de urgenţă trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autoscară, un echipaj de terapie intensivă mobilă şi un echipaj de prim-ajutor SMURD, încadrate cu un total de 19 cadre militare.

"Incendiul s-a manifestat la nivelul bucătăriei apartamentului şi a fost lichidat în limitele găsite de către echipajele de intervenţie. Pe durata intervenţiei, aproximativ 25 de persoane au fost evacuate preventiv din imobil. Proprietara apartamentului a fost evaluată medical la faţa locului, ulterior fiind transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe Satu Mare, prezentând o intoxicaţie uşoară cu fum. După ventilarea şi evacuarea fumului de pe casa scării, locatarilor li s-a permis reîntoarcerea în apartamente", au precizat reprezentanţii ISU.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind utilizarea necorespunzătoare a unui aparat de gătit lăsat nesupravegheat.

În urma incendiului, au fost afectaţi aproximativ 20 de metri pătraţi din bucătăria apartamentului, inclusiv mobilierul.

