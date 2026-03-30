€ 5.0989
|
$ 4.4354
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
DCNews Stiri Incendiu într-un bloc din Satu Mare: 25 de locatari au fost evacuați în miez de noapte
Data actualizării: 09:54 30 Mar 2026 | Data publicării: 09:53 30 Mar 2026

Incendiu într-un bloc din Satu Mare: 25 de locatari au fost evacuați în miez de noapte
Autor: Elena Aurel

Persoană decedată după un incendiu într-un bloc din Năvodari. Zeci de oameni au fost evacuați Foto: Inquam Photos/ George Călin

Mai multe persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Satu Mare, după izbucnirea unui incendiu.

Aproximativ 25 de persoane au fost evacuate, în noaptea de duminică spre luni, dintr-un bloc din municipiul Satu Mare, din cauza izbucnirii unui incendiu de la un aparat de gătit lăsat nesupravegheat, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Someş", potrivit Agerpres. 

Potrivit sursei citate, la faţa locului au fost mobilizate de urgenţă trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autoscară, un echipaj de terapie intensivă mobilă şi un echipaj de prim-ajutor SMURD, încadrate cu un total de 19 cadre militare.

"Incendiul s-a manifestat la nivelul bucătăriei apartamentului şi a fost lichidat în limitele găsite de către echipajele de intervenţie. Pe durata intervenţiei, aproximativ 25 de persoane au fost evacuate preventiv din imobil. Proprietara apartamentului a fost evaluată medical la faţa locului, ulterior fiind transportată la Unitatea de Primiri Urgenţe Satu Mare, prezentând o intoxicaţie uşoară cu fum. După ventilarea şi evacuarea fumului de pe casa scării, locatarilor li s-a permis reîntoarcerea în apartamente", au precizat reprezentanţii ISU.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind utilizarea necorespunzătoare a unui aparat de gătit lăsat nesupravegheat.

În urma incendiului, au fost afectaţi aproximativ 20 de metri pătraţi din bucătăria apartamentului, inclusiv mobilierul.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu
satu mare
locatari evacuati
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close