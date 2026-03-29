Şapte răniţi într-un accident rutier produs în Cluj

Şapte persoane au fost rănite şi transportate la spital, în urma unui accident rutier care a avut loc sâmbătă seară, în apropierea localităţii Viişoara din județul Cluj.

"În data de 28 martie, în jurul orei 22:50, pe drumul judeţean 150, în afara localităţii Viişoara, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme, în urma căruia şapte persoane au fost rănite. Din primele cercetări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că un tânăr de 22 de ani, din comuna Ceanu Mare, care conducea un autoturism din direcţia Câmpia Turzii spre Tritenii de Jos, într-o curbă la dreapta, nu ar fi adaptat viteza la condiţiile de drum (carosabil umed), ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism", se arată într-o informare trimisă duminică de IPJ Cluj, transmite Agerpres.

Una dintre mașini a fost proiectată în afara părţii carosabile

Potrivit sursei citate, la volanul celui de-al doilea autovehicul se afla un bărbat de 34 de ani, iar în urma impactului autoturismul acestuia a fost proiectat în afara părţii carosabile.

Ca urmare a accidentului, şapte persoane, cu vârste cuprinse între 22 şi 35 de ani, inclusiv cei doi conducători auto, au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto de 22 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cazul bărbatului de 34 de ani, testarea cu aparatul etilotest nu a fost posibilă, urmând a-i fi recoltate probe biologice la unitatea medicală. Oamenii legii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanţelor în care s-a produs accidentul.