DCNews Stiri Şapte răniţi într-un accident rutier produs în Cluj
Data actualizării: 11:47 29 Mar 2026 | Data publicării: 11:46 29 Mar 2026

Şapte răniţi într-un accident rutier produs în Cluj
Autor: Doinița Manic

imagine cu o ambulanță, accident În urma accidentului, şapte persoane, cu vârste cuprinse între 22 şi 35 de ani au ajuns la spital. Sursa foto: Agerpres

Şapte persoane au ajuns la spital, după accident rutier produs în județul Cluj.

Şapte persoane au fost rănite şi transportate la spital, în urma unui accident rutier care a avut loc sâmbătă seară, în apropierea localităţii Viişoara din județul Cluj.

"În data de 28 martie, în jurul orei 22:50, pe drumul judeţean 150, în afara localităţii Viişoara, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme, în urma căruia şapte persoane au fost rănite. Din primele cercetări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că un tânăr de 22 de ani, din comuna Ceanu Mare, care conducea un autoturism din direcţia Câmpia Turzii spre Tritenii de Jos, într-o curbă la dreapta, nu ar fi adaptat viteza la condiţiile de drum (carosabil umed), ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism", se arată într-o informare trimisă duminică de IPJ Cluj, transmite Agerpres.

Una dintre mașini a fost proiectată în afara părţii carosabile

Potrivit sursei citate, la volanul celui de-al doilea autovehicul se afla un bărbat de 34 de ani, iar în urma impactului autoturismul acestuia a fost proiectat în afara părţii carosabile.

Ca urmare a accidentului, şapte persoane, cu vârste cuprinse între 22 şi 35 de ani, inclusiv cei doi conducători auto, au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto de 22 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cazul bărbatului de 34 de ani, testarea cu aparatul etilotest nu a fost posibilă, urmând a-i fi recoltate probe biologice la unitatea medicală. Oamenii legii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanţelor în care s-a produs accidentul. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Analistul financiar Radu Georgescu îl contrazice pe Adrian Negrescu, în privința scăderii deficitului: Mă sperie lipsa de logică!
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Mircea Lucescu a suferit un preinfarct (Surse DC News). Starea de sănătate a selecționerului României
Publicat acum 2 ore si 2 minute
Mircea Lucescu, internat de urgență, după ce a leșinat în timpul cantonamentului de la Mogoşoaia. UPDATE: Spitalul Universitar, precizări
Publicat acum 2 ore si 7 minute
Mașinațiunea lui Viktor. Cum poate rămâne Orban la putere în Ungaria chiar dacă pierde alegerile, scenariul spre care ne îndreptăm
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Şapte răniţi într-un accident rutier produs în Cluj
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 28 minute
Singura țară din lume care nu e afectată de criza la pompă după ce a pariat pe cartea câștigătoare. Ce este etanolul, înlocuitorul benzinei
Publicat acum 4 ore si 47 minute
Horoscop 29 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 26 minute
BANCUL ZILEI: Cerere de mărire a salariului
Publicat acum 5 ore si 44 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 30. Amenințare la adresa campusurilor universitare. Rebelii houthi din Yemen au lansat o nouă rachetă spre Israel
Publicat acum 3 ore si 53 minute
Rebelii Houthi au intrat în război în Orient iar situația se complică. Tot ce trebuie să știi despre gruparea teroristă Houthi, un alt „braț înarmat al Iranului”
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close