€ 5.2270
|
$ 4.4991
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2270
|
$ 4.4991
 
DCNews Politica SAFE nu trebuie politizat, spune Kelemen Hunor
Data publicării: 19 Mai 2026

SAFE nu trebuie politizat, spune Kelemen Hunor
Autor: Florin Răvdan

SAFE, programul de înarmare al UE, provoacă critici pentru unii și speranțe pentru alții. Chirieac: Industria militară de stat nu produce mare lucru, cu toată dragostea Soldați pe teren. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Kelemen Hunor avertizează că SAFE nu ar trebui să devină un subiect politic, nici măcar după destrămarea coaliţiei de guvernare.

SAFE este un subiect ce nu trebuie politizat, fiindcă este vorba despre un program european, iar România face tot ce poate în acest moment să facă, este de părere preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

El a fost întrebat, la Digi 24, despre faptul că PSD acuză un "trafic de influenţă scandalos" care ar fi avut loc în biroul premierului interimar Ilie Bolojan, în legătură cu o presupusă înţelegere secretă între Guvern şi un furnizor privat german de echipamente militare.

"Nu cunosc despre ce este vorba, am văzut şi eu această declaraţie, acest comunicat, dar nu am amănunte. Eu nu am văzut acel contract de consultanţă, nu am auzit. (...) Noi nu am discutat aceste aspecte foarte detaliate în coaliţie, când mai era coaliţia, doar aşa, în mare. În Comisiile reunite de apărare, unde sunt şi eu membru, această problemă nu a fost ridicată de nimeni, când noi am discutat anexele pentru Ministerul Apărării, pentru Ministerul de Interne, pentru SRI, pentru SPP, deci acele investiţii mari din SAFE care trebuiau aprobate în Comisiile de apărare. Această problemă nu a apărut în niciun fel şi nu pot comenta, nu am cunoştinţă de aceasta", a spus liderul UDMR.

Potrivit acestuia, subiectul nu trebuie politizat.

"Eu cred că e un subiect care trebuie luat în serios, dar nu trebuie politizat, fiindcă, până la urmă, e un program european şi, din acest punct de vedere, România face tot ce poate în acest moment să facă, fiindcă noi nu avem o industrie foarte bună, foarte dezvoltată, foarte sofisticată, foarte tehnologizată în domeniul apărării. Oricum, vom cumpăra, dar trebuie să aducem producţia în România şi asta era miza, să reuşim până la sfârşitul lunii mai să avem acele contracte prin care aducem în România producţiile şi offset-ul să fie funcţional în România, pe termen mediu, pe termen lung, să nu fim doar cumpărători de armament, cumpărători de muniţie, să avem şi tehnologie, să avem şi locuri de muncă. Şi acesta era scopul. Deci nu trebuie politizat acest program, fiindcă e vorba de apărarea ţării, până la urmă, imediat, pe termen mediu, pe termen lung. Şi suntem extrem de descoperiţi, trebuie să recunoaştem acest lucru în acest moment, nu numai noi, toată Europa. Dar noi suntem la periferie, noi suntem cei mai vulnerabili. Suntem la graniţa Uniunii şi la graniţa Alianţei Nord-Atlantice. Suntem în această zonă, de la Marea Neagră până în Marea Baltică. Şi de aceea eu cred că orice politizare sau suprapolitizare a acestui subiect nu ne ajută, dincolo de aceste conflicte în interiorul fostei coaliţii", a transmis Kelemen Hunor, citat de Agerpres.

Trafic de influenţă acuzat de PSD

PSD a acuzat un "trafic de influenţă scandalos" care ar fi avut loc în biroul premierului interimar Ilie Bolojan, în legătură cu o presupusă înţelegere secretă între Guvernul României şi un furnizor privat german de echipamente militare.

Social-democraţii au susţinut, într-un comunicat, că ar fi vorba despre fondurile europene destinate înzestrării Armatei Române prin instrumentul financiar Security Action for Europe (SAFE).

"PSD denunţă traficul de influenţă scandalos realizat în biroul premierului demis, Ilie Bolojan, pentru realizarea unei înţelegeri secrete între Guvernul României şi un furnizor privat german de echipamente militare, ce vizează fondurile garantate din bani europeni şi care sunt disponibile pentru înzestrarea Armatei Române, în cadrul instrumentului financiar Security Action for Europe (SAFE). Având în vedere că împrumuturile angajate de România prin programul SAFE vor fi rambursate din taxele şi impozitele colectate la bugetul de stat, premierul demis, Ilie Bolojan, are obligaţia legală şi politică să explice contribuabililor români cum a fost selectată firma de avocatură care l-a consiliat în acest caz, având în vedere conflictul major de interese în care se afla aceasta, întrucât a lucrat pentru ambele părţi aflate în negociere: pe de o parte, a oferit consultanţă Guvernului României, iar pe de altă parte a avut calitatea de reprezentant legal al grupului german în multe alte speţe juridice", se preciza în comunicatul PSD. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

udmr
kelemen hunor
SAFE
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Alimentele care îmbunătățesc autocontrolul și reduc impulsivitatea: Explicația unui psihiatru
Publicat acum 22 minute
Secretul unui orez alb perfect, dezvăluit de un celebru chef: 600 ml de apă, 5 g de sare și 19 minute
Publicat acum 44 minute
J.D. Vance, precizări despre desfășurarea de trupe americane în Polonia
Publicat acum 51 minute
România, lider european la părăsirea timpurie a școlii. Psihologul Radu Leca avertizează: „În 2026 suntem executați în masă de lipsa școlii”
Publicat acum 1 ora si 8 minute
OMS, decizie de urgență: Vaccinurile experimentale intră în discuție pentru Ebola
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 minute
Alimentele care îmbunătățesc autocontrolul și reduc impulsivitatea: Explicația unui psihiatru
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close