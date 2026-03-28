DCNews Stiri Cazul educatoarei din Moldova care s-a sinucis după ce a fost terorizată de soțul politician: Trupul Ludmilei Vartic ar putea fi exhumat
Data actualizării: 11:57 28 Mar 2026 | Data publicării: 11:56 28 Mar 2026

Cazul educatoarei din Moldova care s-a sinucis după ce a fost terorizată de soțul politician: Trupul Ludmilei Vartic ar putea fi exhumat
Autor: Doinița Manic

imagine cu ludmila vatric, educatoarea din Republica Moldova Trupul Ludmilei Vartic ar putea fi deshumat la solicitarea mamei ei. Foto: Facebook

Trupul Ludmilei Vartic, educatoarea din Republica Moldova care s-a aruncat de la etaj după ce a fost terorizată și agresată de soțul politician, ar putea fi exhumat, după ce avocata mamei victimei a depus o cerere în acest sens.

„Prin intermediul avocatei, a fost depusă o cerere pentru exhumarea cadavrului, la solicitarea mamei Ludmilei. Din momentul în care s-a întâmplat tragedia au apărut mai multe informații care trebuie fie să se confirme, fie să se infirme. O eventuală expertiză mai detaliată este binevenită, atât pentru clarificare, ca să se facă dreptate, cât și pentru opinia publică”, a declarat Viorica Țîmbalari, directoarea Agenției Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței din Republica Moldova, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV. 

Noi informații despre cele două scrisori lăsate de Ludmila înainte să se sinucidă

Autoritățile de la Chișinău urmează să examineze cererea, iar decizia privind exhumarea cadavrului va fi comunicată în perioada următoare. Între timp, au apărut noi informații despre scrisorile pe care educatoarea le-a lăsat înainte să își pună capăt zilelor. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că scrisoarea apărută în spațiul public ar fi mai veche și a fost prezentată poliției de soțul victimei, existând suspiciunea că acesta avea un interes direct ca acel mesaj să fie făcut public.

„Există suspiciuni că a fost un interes ca această scrisoare să apară, inclusiv prin prisma conținutului său, care ar putea contribui la spălarea imaginii unor persoane”, a declarat Cernăuțeanu.

Moartea educatoarei a provocat reacții puternice în spațiul public

Moartea educatoarei Ludmila Vartic a provocat reacții puternice în spațiul public după ce Coaliția Națională „Viața fără Violență” din Republica Moldova a anunțat că femeia ar fi fost supusă ani la rând violenței și abuzurilor din partea soțului său, Dumitru Vartic, membru PAS și vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești la acel moment. Organizația susține că moartea femeii, care era mamă a două fetițe mici, ar fi fost rezultatul unui abuz continuu.

După apariția acestor informații, Dumitru Vartic a fost exclus din PAS și din componența Blocului Permanent al formațiunii din raionul Hîncești. Totodată, el și-a dat demisia din funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești.

Politicianul are acum  statut de bănuit în ancheta penală deschisă după moartea soției. Bărbatul neagă acuzațiile și se declară nevinovat.

