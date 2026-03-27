Cazul educatoarei din Moldova care s-a aruncat de la etaj din cauza violenței soțului politician. Ludmila a lăsat două scrisori

Cazul dramatic al educatoarei din Moldova care s-a aruncat de la etaj din cauza violenței soțului rămâne în atenția opiniei publice, revoltată de cele întâmplate, deja de câteva săptămâni bune, întrucât Ludmila Vartic, în vârstă de 38 de ani, avea două fetițe mici cu Dumitru Vartic, un oficial local puternic, care se pare că a terorizat-o, i-ar fi adus altă femeie în casă, iar pe ea a aruncat ”de cap” afară, interzicându-i accesul la propriile fetițe, atent monitorizate de ”amantă” să nu-și contacteze cumva mama.

Prima scrisoare ar fi fost scrisă de Ludmila chiar în ziua morții

Recent au apărut noi informații în acest caz cutremurător. Se pare că înainte să-și pună capăt zilelor, femeia a lăsat două scrisori. Polițiștii de la Chișinău au spus că acestea fac parte din materialele dosarului și vor fi supuse expertizei pentru a stabili toate circumstanțele. Prima scrisoare ar fi fost lăsată de victimă în ziua decesului, iar cea de-a doua a fost prezentată poliției de către soțul femeii, potrivit Moldpres.

„Scrisoarea respectivă a fost prezentată poliției de către soțul victimei, care, la acest moment, are statut de bănuit în cadrul cauzei penale. Totodată, precizăm că aceasta nu este scrisoarea de adio lăsată de victimă în ziua decesului, fiind vorba despre două materiale diferite. Ambele documente – atât cel apărut în spațiul public, cât și cel identificat în ziua decesului – fac parte din materialele dosarului. În acest sens, a fost dispusă efectuarea expertizelor de specialitate, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor circumstanțelor relevante”, a transmis Inspectoratul General al Poliției (IGP) din Republica Moldova.

Instituția a subliniat că, la această etapă, anumite detalii nu pot fi făcute publice întrucât ancheta pe caz este în derulare.

„Poliția și Procuratura desfășoară toate acțiunile necesare, în strictă conformitate cu prevederile legale, pentru elucidarea completă a cazului și stabilirea tuturor circumstanțelor care au condus la producerea acestei tragedii. Având în vedere că investigațiile sunt în desfășurare, iar cauza penală este pe rol, anumite detalii nu pot fi făcute publice la această etapă. În acest context, solicităm evitarea speculațiilor și distribuirea exclusivă a informațiilor verificate”, a precizat IGP.

Dumitru Vartic are statut de bănuit în cazul sinuciderii soției sale

Ludmila Vartic, educatoare la o grădiniță din Hâncești, Republica Moldova, a murit după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc din Chișinău, pe data de 3 martie. Dumitru Vartic, soțul despre care se spune că a abuzat-o, exercita atunci funcția de vicepreședinte al raionului Hâncești.

Oamenii legii au deschis două procese penale în legătură cu decesul educatoarei. Primul dosar vizează circumstanțele morții femeii, iar cel de-al doilea investighează situația din familie, Dumitru Vartic având statut de bănuit în cazul sinuciderii soției sale.