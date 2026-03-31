Familiile afectate de alunecare de teren din Slatina primesc teren gratuit pentru casă

Cele şapte familii din Slatina evacuate din locuinţele de pe strada Grădişte, unde pământul de pe versant a început să alunece spre case şi să le pună în pericol, vor primi gratuit terenuri pe strada Tudor Vladimirescu, a declarat marţi, la finalul şedinţei Consiliului Local, primarul municipiului, Mario De Mezzo.

Consilierii municipali au aprobat în şedinţa de marţi includerea în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Slatina al unui teren de pe strada Tudor Vladimirescu, iar primarul a afirmat că acest teren va fi lotizat şi va fi acordat familiilor evacuate din locuinţele de pe strada Grădişte în vederea construirii de locuinţe.

Un lot de pe strada Tudor Vladimirescu: "Îl alocăm gratuit familiilor pentru a-şi construi locuinţe"

"Pentru aceste familii, în şedinţa de Consiliul Local de astăzi, am trecut din domeniu public în domeniu privat un lot de pe strada Tudor Vladimirescu, pe care urmează să-l lotizăm şi să îl alocăm gratuit familiilor pentru a-şi construi locuinţe. Ce mai putem face suplimentar? Pentru că înţelegem că familiile trec printr-o perioadă grea şi nu vor putea să-şi construiască peste noapte o locuinţă, vom putea să le acordăm pentru o perioadă de un an de zile aceste containere în care refuză să locuiască astăzi, dar pe care le putem amplasa pe terenul lor. În acest moment, în următoarea şedinţă de Consiliul Local, vom fi terminat de lotizat şi vom desemna loturile către proprietari", a spus Mario De Mezzo.

Primarul a anunţat că a fost finalizat un studiu geotehnic contractat de municipalitate, iar raportul indică faptul că dealul Grădişte, la baza căruia sunt construite casele din care au fost evacuate şapte familii, prezintă vulnerabilităţi şi pentru consolidare sunt necesare lucrări complexe şi costisitoare.

"În al doilea rând avem studiul geo (geotehnic n.r.) finalizat, care ne arată că aceste alunecări de teren sunt mai vechi, mai mult decât atât, am reluat studiul geo făcut în 2024 pentru proiectul pe fonduri europene pe dealul Grădişte (reabilitarea Casei Căsătoriilor, obiectiv construit în 2008 n.r.) şi încă de acolo sunt semnalate vulnerabilităţi ale dealului. Facem o adresă către expertul geo din acel studiu ca să ne dea un punct de vedere inclusiv pe aceste alunecări de teren din perioada aceasta. Îl avem finalizat studiul geo, soluţia este foarte costisitoare pentru a remedia problema, cred că este undeva la câteva milioane de euro, trebuie să construim un zid foarte înalt cu piloni de beton în pământ, dar vom vedea, pentru consolidarea dealului, este o etapă următoare", a susţinut De Mezzo.

Acesta a mai afirmat că după o primă evaluare, pentru consolidarea versantului ar fi necesară o investiţie de peste trei milioane de euro.

"E posibil să nu fie cele mai bune terenuri, e posibil să nu fie unde-şi doresc ei. Este ceea ce avem"

"Din ce ştiu eu, fonduri guvernamentale nu există, au fost blocate. Suma este, la o evaluare mai de la distanţă, nu în detaliu, între 3 şi 5 milioane de euro. Zidul trebuie construit pe o înălţime foarte mare, 4 metri, adâncime foarte mare şi pe o lungime foarte mare", a adăugat primarul.

Referitor la condiţiile din containerele puse la dispoziţia persoanelor evacuate şi la zona în care au fost amplasate acestea, primarul a declarat că a fost curăţată zona, iar ele vor fi mutate pe terenurile ce vor fi acordate familiilor în vederea construcţiei de case.

"A venit DSP-ul, au venit toate instituţiile din această galaxie care puteau veni, cred că doar vreo instituţie intergalactică a extratereştrilor nu şi-a făcut drum să verifice containerele. Altfel le-au verificat toţi şi containerele sunt în regulă şi respectă legislaţia în vigoare. Unde sunt amplasate acum, am avut o măsură de la mediu să curăţăm şi am curăţat. (...) Înţeleg că există nişte nemulţumiri foarte mari, (...) că îi ducem la marginea oraşului, că Tudor Vladimirescu este la marginea oraşului, dar acum eu mă gândesc că nici acolo, la dealul Grădişte, nu era chiar în centru. Adică de la casele lor la 100 de metri avem indicatorul cu Slatina, că s-a terminat Slatina. Dacă stăm să măsurăm, nu este mai în centru acolo decât în partea cealaltă. Dar mai spun odată, e posibil să nu fie cele mai bune terenuri, e posibil să nu fie unde-şi doresc ei. Este ceea ce avem", a explicat Mario De Mezzo.

Primarul a mai susţinut că potrivit verificărilor mişcarea pământului de pe versantul dealului Grădişte a început în 2010 şi s-a accentuat odată cu defrişarea acestuia, conform Agerpres.

