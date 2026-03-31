DCNews Stiri
Data publicării: 14:21 31 Mar 2026

După 53 de ani, omenirea revine spre Lună. Lansarea Artemis 2 poate fi urmărită miercuri
Autor: Dana Mihai

După 53 de ani, omenirea revine spre Lună. Lansarea Artemis 2 poate fi urmărită miercuri - Imagine realizata cu AI

Numărătoarea inversă "tocmai a fost iniţiată", înainte de lansarea de miercuri a misiunii Artemis 2, care urmează să transporte pentru prima dată după o pauză de peste o jumătate de secol un echipaj de astronauţi în jurul Lunii, a anunţat luni directoarea programului de lansări spaţiale din cadrul NASA, citată de AFP.

"Totul ne arată că ne aflăm în prezent într-o poziţie excelentă" pentru a efectua o lansare peste două zile, a declarat Charlie Blackwell-Thompson, anunţând că numărătoarea inversă a fost iniţiată în mod oficial.

Racheta și echipajul, pregătite de zbor

Deşi o amânare a lansării ar putea surveni în continuare din cauza condiţiilor meteorologice sau a unei probleme tehnice - două obstacole foarte frecvente în domeniul spaţial -, racheta este "pregătită", la fel şi echipajul, a dat asigurări Amit Kshatriya, administrator adjunct al NASA, în timpul unei conferinţe de presă organizate la Centrul Spaţial Kennedy din Cape Canaveral, Florida.

"În urmă cu 53 de ani, omenirea a părăsit Luna şi nu s-a mai întors niciodată. Acum, ne vom întoarce acolo", a adăugat el.

Instalată pe rampa de lansare la câteva sute de metri distanţă de sala de presă a Centrului Spaţial Kennedy, puternica rachetă lunară SLS îi va transporta pe trei astronauţi americani (Reid Wiseman, Christina Koch şi Victor Glover) şi pe cel canadian (Jeremy Hansen) până la Lună, pe care o vor orbita, dar fără să coboare pe suprafaţa ei.

Lansare programată miercuri, cu șanse mari de succes

Înaltă de 98 de metri - cu câţiva metri mai mult decât Statuia Libertăţii -, racheta SLS urmează să fie lansată începând de miercuri de la ora locală 18:24.

În cazul unor obstacole, NASA dispune de mai multe alte ferestre de lansare până pe 6 aprilie.

Pentru fereastra de lansare de miercuri, previziunile meteorologice rămân favorabile, specialiştii americani estimând luni la 80% şansele de condiţii propice pentru lansare.

NASA monitorizează, de asemenea, condiţiile meteo spaţiale şi "peste 500 de criterii" tehnice care ar trebui să fie reunite pentru a permite o lansare, a detaliat Charlie Blackwell-Thompson. Este vorba despre o operaţiune extrem de complexă, dar necesară, pentru a garanta siguranţa echipajului, primul care va fi transportat de această nouă rachetă a NASA.

China vrea pe Lună până în 2030. Se fac planuri pentru o bază lunară și ambiții spre Marte

"O să le transmit doar o rugăminte zeilor spaţiului", a glumit Amit Kshatriya.

Această misiune cu o durată de aproximativ 10 zile va avea scopul de a verifica dacă totul este în ordine pentru a permite într-un viitor apropiat revenirea astronauţilor americani pe suprafaţa Lunii, de această dată pentru a construi acolo o bază şi pentru a pregăti viitoare misiuni către planeta Marte.

Misiunea Artemis 2 va marca, de asemenea, o premieră din mai multe puncte de vedere: ea va reprezenta primul zbor lunar la care vor participa o femeie, o persoană de culoare şi un non-american. 

nasa
luna
artemis 2
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
România, pe locul 5 la cel mai taxat preț al motorinei din UE. Cristina Prună: Statul trebuie să mai reducă partea lui din preț
Publicat acum 8 minute
„Olé, torero!” – spre tărâmul toreadorilor cu tenorul Ştefan von Korch şi soprana Oana Maria Şerban pe 20 aprilie la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”
Publicat acum 21 minute
Paste cremoase de post: rețeta îi cucerește chiar și pe cei mai sceptici
Publicat acum 33 minute
Transgaz, investiții uriașe în România și Republica Moldova. Bogdan Andronic: Proiectul care creează premisele unui hub energetic / video
Publicat acum 40 minute
Microbuzele electrice românești cuceresc Europa: Producător din Câmpina, succes pe piața din Franța
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 59 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 2 ore si 16 minute
Marco Rubio, cea mai proastă veste pentru Occident. Bogdan Chirieac: Ar fi finalul NATO. Nu ne așteptam la așa ceva
Publicat acum 6 ore si 55 minute
Mașina lui Mircea Badea, „loc de dormit” pentru găini, pisici și pentru „toată lumea din cartier”
Publicat acum 7 ore si 19 minute
Teo Trandafir: „L-am sunat pe Mircea Badea. A fost șocul vieții mele. De aceea, astăzi dorm ca vampirii”
Publicat acum 15 ore si 36 minute
Război Iran: ce urmează după ultimatumul lui Trump. Ambasadorul Dranga: Mă aștept la o lovitură decisivă
 
