După 53 de ani, omenirea revine spre Lună. Lansarea Artemis 2 poate fi urmărită miercuri

"Totul ne arată că ne aflăm în prezent într-o poziţie excelentă" pentru a efectua o lansare peste două zile, a declarat Charlie Blackwell-Thompson, anunţând că numărătoarea inversă a fost iniţiată în mod oficial.

Racheta și echipajul, pregătite de zbor

Deşi o amânare a lansării ar putea surveni în continuare din cauza condiţiilor meteorologice sau a unei probleme tehnice - două obstacole foarte frecvente în domeniul spaţial -, racheta este "pregătită", la fel şi echipajul, a dat asigurări Amit Kshatriya, administrator adjunct al NASA, în timpul unei conferinţe de presă organizate la Centrul Spaţial Kennedy din Cape Canaveral, Florida.

"În urmă cu 53 de ani, omenirea a părăsit Luna şi nu s-a mai întors niciodată. Acum, ne vom întoarce acolo", a adăugat el.

Instalată pe rampa de lansare la câteva sute de metri distanţă de sala de presă a Centrului Spaţial Kennedy, puternica rachetă lunară SLS îi va transporta pe trei astronauţi americani (Reid Wiseman, Christina Koch şi Victor Glover) şi pe cel canadian (Jeremy Hansen) până la Lună, pe care o vor orbita, dar fără să coboare pe suprafaţa ei.

Lansare programată miercuri, cu șanse mari de succes

Înaltă de 98 de metri - cu câţiva metri mai mult decât Statuia Libertăţii -, racheta SLS urmează să fie lansată începând de miercuri de la ora locală 18:24.

În cazul unor obstacole, NASA dispune de mai multe alte ferestre de lansare până pe 6 aprilie.

Pentru fereastra de lansare de miercuri, previziunile meteorologice rămân favorabile, specialiştii americani estimând luni la 80% şansele de condiţii propice pentru lansare.

NASA monitorizează, de asemenea, condiţiile meteo spaţiale şi "peste 500 de criterii" tehnice care ar trebui să fie reunite pentru a permite o lansare, a detaliat Charlie Blackwell-Thompson. Este vorba despre o operaţiune extrem de complexă, dar necesară, pentru a garanta siguranţa echipajului, primul care va fi transportat de această nouă rachetă a NASA.

"O să le transmit doar o rugăminte zeilor spaţiului", a glumit Amit Kshatriya.

Această misiune cu o durată de aproximativ 10 zile va avea scopul de a verifica dacă totul este în ordine pentru a permite într-un viitor apropiat revenirea astronauţilor americani pe suprafaţa Lunii, de această dată pentru a construi acolo o bază şi pentru a pregăti viitoare misiuni către planeta Marte.

Misiunea Artemis 2 va marca, de asemenea, o premieră din mai multe puncte de vedere: ea va reprezenta primul zbor lunar la care vor participa o femeie, o persoană de culoare şi un non-american.