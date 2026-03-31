Curs valutar: € 5.0988
|
$ 4.4463
 
CET Govora, minele Alunu și Berbești se închid: Circa 400 de mineri din Vâlcea vor fi dați afară
Data publicării: 16:57 31 Mar 2026

CET Govora, minele Alunu și Berbești se închid: Circa 400 de mineri din Vâlcea vor fi dați afară
Autor: Andrei Itu

miner_67079600 Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Aproximativ 400 de mineri din Vâlcea vor fi disponibilizaţi ca urmare a închiderii, pe 31 august 2026, a activităţii de producţie la CET Govora şi implicit a minelor de cărbune de la Alunu şi Berbeşti,

Autorităţile judeţene din Vâlcea au transmis că mulţi dintre mineri vor ieşi însă la pensie, iar pentru ceilalţi se caută soluţii pentru a fi reangajaţi. La sfârşitul săptămânii trecute a avut loc şi o întâlnire cu reprezentanţii salariaţilor din societate pe acest subiect, după ce activitatea în cariera de la Alunu a fost oprită.

Circa 400 de angajați vor fi disponibilizați la CET Govora și minele din Vâlcea. Închiderea minelor se va desfășura pe 3–4 ani

"Ne-am întâlnit cu dumnealor vineri, cu reprezentanţii dumnealor. Se face în acest moment, deci până vinerea aceasta, dumnealor fac o situaţie cu cei care ies la pensie şi cazurile deosebite dintre angajaţi. În total CET, sunt cam 260 de persone ce vor ieşi la pensie. Cei din Termoficare rămân, pentru că CET-ul îşi păstrează licenţa de operator distribuţie şi transport până în martie anul viitor. În total, pe CET, în jur de 400 de oameni, pe ambele cariere, vor fi disponibilizaţi. (...)

Procesul e următorul: după disponibilizări şi după închiderea minelor, există un plan de închidere pentru care CET a constituit de-a lungul vremii fondul suficient şi necesar. Urmează, nu aş putea să spun un termen, o procedură de licitaţie pentru încredinţarea către societăţi de profil a închiderii minelor. Procesul de închidere efectiv, deci după atribuire, se desfăşoară cam trei - patru ani.

Vineri, după întâlnirea cu dumnealor, am comunicat cu ANAF-ul dacă în caietul de sarcini pot introduce condiţie şi nu este restrictivă, adică să nu respingă ANAF-ul, angajarea oamenilor ce vor fi disponibilizaţi. Şi mi s-a răspuns nu că este o condiţie restrictivă, este o condiţie care poate fi şi este apreciată ca utilă", a spus marţi administratorul judeţului Vâlcea, Adrian Mihăilă, într-o conferinţă de presă.

Ce se va întâmpla cu minerii după ce vor fi dați afară

Preşedintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, a menționat că încearcă să le găsească de lucru oamenilor la firmele de pe platforma industrială din Râmnicu Vâlcea, dar că nu există un plan de reconversie profesională a acestora.

"Ştiţi ce fac eu acum? Eu vorbesc cu companii care au nevoie de lăcătuşi, electricieni, frezori, tâmplari, sudori... Dar ştiţi că unii nu vor să plece? Că în privat e nasol, se cam munceşte. Şi sunt la poarta CET-ului firme care vor să îi ia, să-i angajeze. La CET se mai şi stă, pentru cei care fac pe deştepţi cu mine să-mi explice cum e cu nişte lucruri. Cu planurile de reconversie...? Tata a fost maistru, Dumnezeu să-l ierte. Ce să-i mai fac eu lu' tata la 50 de ani, maistru constructor? Să-l reconversez în ce? Nu! Trebuie să întreb pe Popescu, pe Ionescu, pe Georgescu: 'ai nevoie de un maistru, ai nevoie de un electrician?' Şi asta fac eu şi îmi spun firme de pe platformă 'daţi-ne lăcătuşi, daţi-ne electromecanici, daţi-ne specialişti în aparate de măsură şi control' ... Cer să-i angajeze. Cu asta mă ocup eu. Asta cu reconversia profesională, întrebaţi-i pe oamenii ăia de pe la Bucureşti", a spus preşedintele CJ Vâlcea.

Peste 200 de angajați ai minelor din Vâlcea ar putea fi preluați de alți angajatori; fondurile pentru închidere sunt asigurate

El a precizat că "sunt angajatori care se interesează de peste 200 de oameni, pentru a-i prelua" şi a dat asigurări că sunt fondurile necesare închiderii acestor mine.

"Din păcate - şi de asta nu sunt eu vinovat sau dumneavoastră - după Revoluţie mineritul s-a tot închis şi, într-un final, procesul ăsta de închidere a minelor mai durează încă trei, patru ani. Dar ce trebuie să ştiţi, iarăşi, este că am fost serioşi şi avem bani în cont pentru treaba asta. Amintiţi-vă ce s-a întâmplat la Măldăreşti cu groapa (de gunoi, n.r.), că ăla nu avea banii pentru închiderea gropii. Noi îi avem. În trei, patru ani de zile vor rămâne foarte puţini care să spună că nu au loc de muncă, pentru că nici nu mai sunt foarte mulţi angajaţi în acest proces, pentru că sunt loturi de cărbune unde 30% sau 40% e pământ, nu cărbune. Vor rămâne în activitatea de închidere foarte mulţi oameni, iar în trei-patru ani de zile - iarăşi pensie şi aşa mai departe, pentru că ştiţi că au grupe - vor rămâne puţini care să spună 'domn'e, am fost lăsaţi fără loc de muncă'. Numai cine nu vrea. E o situaţie foarte complicată, dar, repet, cum mă pot opune eu, ăsta de la Vâlcea, Uniunii Europene, Consiliului Europei, Guvernului României şi aşa mai departe? Nu mă pot opune. Eu caut soluţii, întreb - aveţi, fraţilor, nevoie de ingineri, aveţi nevoie în construcţii , în orice...", a mai declarat Rădulescu.

Consiliul Judeţean Vâlcea, unic acţionar al CET Govora

Consiliul Judeţean Vâlcea este unicul acţionar al CET Govora, care a preluat în urmă cu 12 ani cele două exploatări miniere de lignit de la Berbeşti şi Alunu, aflate anterior în subordinea societăţii Complexul Energetic Oltenia (CEO), notează Agerpres.

Vezi și - Minerii de la Complexul Energetic Oltenia protestează în fața Guvernului. 1.800 dintre ei vor fi dați afară de la 1 aprilie

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Două comune din România, scose la lumină de infrastructură. Prețurile au explodat, se mută familii din toată țara
Publicat acum 20 minute
Trei state NATO semnalează activități suspecte cu drone la granița cu Rusia
Publicat acum 34 minute
Femeie mușcată de un lup de față, lângă un magazin IKEA. Încerca să-l ghideze, fiind dezorientat
Publicat acum 34 minute
Tânără moartă după ce a căzut de la etajul 5 în Câmpulung Moldovenesc
Publicat acum 44 minute
Efectele negative ale intervențiilor statului în piața energiei. Daniela Bărăban (ACUE) avertizează: Datorii de miliarde de lei și blocaje în sector
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 19 ore si 27 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 5 ore si 44 minute
Marco Rubio, cea mai proastă veste pentru Occident. Bogdan Chirieac: Ar fi finalul NATO. Nu ne așteptam la așa ceva
Publicat acum 10 ore si 23 minute
Mașina lui Mircea Badea, „loc de dormit” pentru găini, pisici și pentru „toată lumea din cartier”
Publicat acum 10 ore si 47 minute
Teo Trandafir: „L-am sunat pe Mircea Badea. A fost șocul vieții mele. De aceea, astăzi dorm ca vampirii”
Publicat acum 11 ore si 16 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 32: Șeful Pentagonului spune că următoarele zile vor fi decisive
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
