CET Govora, minele Alunu și Berbești se închid: Circa 400 de mineri din Vâlcea vor fi dați afară

Autorităţile judeţene din Vâlcea au transmis că mulţi dintre mineri vor ieşi însă la pensie, iar pentru ceilalţi se caută soluţii pentru a fi reangajaţi. La sfârşitul săptămânii trecute a avut loc şi o întâlnire cu reprezentanţii salariaţilor din societate pe acest subiect, după ce activitatea în cariera de la Alunu a fost oprită.

Circa 400 de angajați vor fi disponibilizați la CET Govora și minele din Vâlcea. Închiderea minelor se va desfășura pe 3–4 ani

"Ne-am întâlnit cu dumnealor vineri, cu reprezentanţii dumnealor. Se face în acest moment, deci până vinerea aceasta, dumnealor fac o situaţie cu cei care ies la pensie şi cazurile deosebite dintre angajaţi. În total CET, sunt cam 260 de persone ce vor ieşi la pensie. Cei din Termoficare rămân, pentru că CET-ul îşi păstrează licenţa de operator distribuţie şi transport până în martie anul viitor. În total, pe CET, în jur de 400 de oameni, pe ambele cariere, vor fi disponibilizaţi. (...)

Procesul e următorul: după disponibilizări şi după închiderea minelor, există un plan de închidere pentru care CET a constituit de-a lungul vremii fondul suficient şi necesar. Urmează, nu aş putea să spun un termen, o procedură de licitaţie pentru încredinţarea către societăţi de profil a închiderii minelor. Procesul de închidere efectiv, deci după atribuire, se desfăşoară cam trei - patru ani.

Vineri, după întâlnirea cu dumnealor, am comunicat cu ANAF-ul dacă în caietul de sarcini pot introduce condiţie şi nu este restrictivă, adică să nu respingă ANAF-ul, angajarea oamenilor ce vor fi disponibilizaţi. Şi mi s-a răspuns nu că este o condiţie restrictivă, este o condiţie care poate fi şi este apreciată ca utilă", a spus marţi administratorul judeţului Vâlcea, Adrian Mihăilă, într-o conferinţă de presă.

Ce se va întâmpla cu minerii după ce vor fi dați afară

Preşedintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, a menționat că încearcă să le găsească de lucru oamenilor la firmele de pe platforma industrială din Râmnicu Vâlcea, dar că nu există un plan de reconversie profesională a acestora.

"Ştiţi ce fac eu acum? Eu vorbesc cu companii care au nevoie de lăcătuşi, electricieni, frezori, tâmplari, sudori... Dar ştiţi că unii nu vor să plece? Că în privat e nasol, se cam munceşte. Şi sunt la poarta CET-ului firme care vor să îi ia, să-i angajeze. La CET se mai şi stă, pentru cei care fac pe deştepţi cu mine să-mi explice cum e cu nişte lucruri. Cu planurile de reconversie...? Tata a fost maistru, Dumnezeu să-l ierte. Ce să-i mai fac eu lu' tata la 50 de ani, maistru constructor? Să-l reconversez în ce? Nu! Trebuie să întreb pe Popescu, pe Ionescu, pe Georgescu: 'ai nevoie de un maistru, ai nevoie de un electrician?' Şi asta fac eu şi îmi spun firme de pe platformă 'daţi-ne lăcătuşi, daţi-ne electromecanici, daţi-ne specialişti în aparate de măsură şi control' ... Cer să-i angajeze. Cu asta mă ocup eu. Asta cu reconversia profesională, întrebaţi-i pe oamenii ăia de pe la Bucureşti", a spus preşedintele CJ Vâlcea.

Peste 200 de angajați ai minelor din Vâlcea ar putea fi preluați de alți angajatori; fondurile pentru închidere sunt asigurate

El a precizat că "sunt angajatori care se interesează de peste 200 de oameni, pentru a-i prelua" şi a dat asigurări că sunt fondurile necesare închiderii acestor mine.

"Din păcate - şi de asta nu sunt eu vinovat sau dumneavoastră - după Revoluţie mineritul s-a tot închis şi, într-un final, procesul ăsta de închidere a minelor mai durează încă trei, patru ani. Dar ce trebuie să ştiţi, iarăşi, este că am fost serioşi şi avem bani în cont pentru treaba asta. Amintiţi-vă ce s-a întâmplat la Măldăreşti cu groapa (de gunoi, n.r.), că ăla nu avea banii pentru închiderea gropii. Noi îi avem. În trei, patru ani de zile vor rămâne foarte puţini care să spună că nu au loc de muncă, pentru că nici nu mai sunt foarte mulţi angajaţi în acest proces, pentru că sunt loturi de cărbune unde 30% sau 40% e pământ, nu cărbune. Vor rămâne în activitatea de închidere foarte mulţi oameni, iar în trei-patru ani de zile - iarăşi pensie şi aşa mai departe, pentru că ştiţi că au grupe - vor rămâne puţini care să spună 'domn'e, am fost lăsaţi fără loc de muncă'. Numai cine nu vrea. E o situaţie foarte complicată, dar, repet, cum mă pot opune eu, ăsta de la Vâlcea, Uniunii Europene, Consiliului Europei, Guvernului României şi aşa mai departe? Nu mă pot opune. Eu caut soluţii, întreb - aveţi, fraţilor, nevoie de ingineri, aveţi nevoie în construcţii , în orice...", a mai declarat Rădulescu.

Consiliul Judeţean Vâlcea, unic acţionar al CET Govora

Consiliul Judeţean Vâlcea este unicul acţionar al CET Govora, care a preluat în urmă cu 12 ani cele două exploatări miniere de lignit de la Berbeşti şi Alunu, aflate anterior în subordinea societăţii Complexul Energetic Oltenia (CEO), notează Agerpres.

