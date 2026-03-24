Minerii de la Complexul Energetic Oltenia protestează în fața Guvernului. 1.800 dintre ei vor fi dați afară de la 1 aprilie
Data actualizării: 12:49 24 Mar 2026 | Data publicării: 12:34 24 Mar 2026

Minerii de la Complexul Energetic Oltenia protestează în fața Guvernului. 1.800 dintre ei vor fi dați afară de la 1 aprilie
Autor: Andrei Itu

miner_67079600 Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Aproximativ o mie de mineri de la Complexul Energetic Oltenia protestează, marți, în fața Guvernului.

Minerii de la Complexul Energetic Oltenia au plecat dis-de-dimineață spre București, pentru a ocupa Piața Victoriei.

Nemulțumirile minerilor de la CE Oltenia

Minerii sunt extrem de nemulțumiți că, de la 1 aprilie 2026, aproximativ 1.800 dintre colegii lor vor fi dați afară.

România și-a asumat, prin PNRR, închiderea activităților miniere până în anul 2030. Astfel, minerii de la Complexul Energetic Oltenia îi cer premierului Ilie Bolojan renegocierea acestui aspect cu Comisia Europeană.

Blocaj cu semnarea contractului colectiv de muncă a minerilor de la CE Oltenia

Mai mult, contractul colectiv de muncă nu a fost încă semnat. Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia afirmă că demersurile au început, dar procesul a fost întârziat din cauza lipsei bugetului pe 2026.

Protestul începe la prânz și ar urma să dureze până la orele 17.

Principalele revendicări ale minerilor

  • Menținerea în companie a celor 1876 de angajați, dar și eliberarea adeverințelor potrivit Legii 360/2023 pentru salariații cu vârsta de peste 52 de ani și cu cel puțin 34 de ani de muncă în condiții grele
  • Acordarea venitului de completare potrivit OUG 96/2019 pentru salariații cu peste 30 de ani de muncă, mulți dintre ei afectați de boli profesionale.
  • Renunțarea la închiderea Grupului 4 de la SE Turceni, unde e o investiție de sute de milioane de lei, mai ales într-un context de criză energetică globală.
  • Crearea unui mecanism de compensare pentru costul certificatelor CO2, astfel încât Sistemul Energetic Național să fie stabil și funcțional.
  • Menținerea grupurilor pe cărbune ca rezervă strategică, până când România va avea alternative sigure pentru aprovizionarea cu energie.

Protest și la Târgu Jiu

Amintim că pe data de 18 martie 2026, aproximativ 300 de mineri din Târgu Jiu au protestat prin centrul orașului, blocând mai multe străzi.

