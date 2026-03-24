Minerii de la Complexul Energetic Oltenia protestează în fața Guvernului. 1.800 dintre ei vor fi dați afară de la 1 aprilie

Aproximativ o mie de mineri de la Complexul Energetic Oltenia protestează, marți, în fața Guvernului.
Minerii de la Complexul Energetic Oltenia au plecat dis-de-dimineață spre București, pentru a ocupa Piața Victoriei.
Minerii sunt extrem de nemulțumiți că, de la 1 aprilie 2026, aproximativ 1.800 dintre colegii lor vor fi dați afară.
România și-a asumat, prin PNRR, închiderea activităților miniere până în anul 2030. Astfel, minerii de la Complexul Energetic Oltenia îi cer premierului Ilie Bolojan renegocierea acestui aspect cu Comisia Europeană.
Mai mult, contractul colectiv de muncă nu a fost încă semnat. Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia afirmă că demersurile au început, dar procesul a fost întârziat din cauza lipsei bugetului pe 2026.
Protestul începe la prânz și ar urma să dureze până la orele 17.
Amintim că pe data de 18 martie 2026, aproximativ 300 de mineri din Târgu Jiu au protestat prin centrul orașului, blocând mai multe străzi.
