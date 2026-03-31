Tânără moartă după ce a căzut de la etajul 5 în Câmpulung Moldovenesc
Data actualizării: 18:57 31 Mar 2026 | Data publicării: 18:55 31 Mar 2026

Tânără moartă după ce a căzut de la etajul 5 în Câmpulung Moldovenesc
Autor: Tiberiu Vasile

Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Politia

O tânără de 18 ani a murit marți în municipiul Câmpulung Moldovenesc, după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc.

O tânără din municipiul Câmpulung Moldovenesc a murit, marţi, după ce a căzut de la etajul 5 al unui bloc, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Suceava.

Potrivit sursei citate, în baza primelor investigaţii nu s-au conturat elemente care să indice un act infracţional intenţionat.

"Din primele verificări s-a constatat că o tânără în vârstă de 18 ani şi 7 luni a căzut de la etajul 5 al unui bloc din municipiul Câmpulung Moldovenesc, iar, în ciuda intervenţiei medicale rapide, a decedat în jurul orei 17:20. În baza primelor investigaţii desfăşurate nu s-au conturat elemente care să indice un act infracţional intenţionat, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor circumstanţelor producerii evenimentului. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, urmând a se dispune procedural prin unitatea de parchet competentă", precizează IJP Suceava.

Tânăra a suferit mai multe traumatisme care i-au fost fatale

Reprezentanţii Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava au menţionat că tânăra a suferit un traumatism cranio-cerebral şi multiple fracturi, care i-au fost fatale.

"La faţa locului a ajuns un echipaj tip B care a preluat o pacientă politraumatizată, în comă, cu traumatism cranio-cerebral şi multiple fracturi, pe care a transportat-o la CPU Câmpulung Moldovenesc. A fost trimis şi un echipaj tip C de la Suceava pentru eventualitatea unui transfer la Spitalul Judeţean. Din ultimele informaţii, pacienta a intrat în stop cardio-respirator la CPU Câmpulung. S-au iniţiat manevre de resuscitare, dar, din păcate, a fost declarat decesul", menţionează ISU Suceava, conform Agerpres. 

tanara
campulung moldovenesc
