Tragedie în Capitală: Băiat de 5 ani, mort după ce a căzut de la etajul 8. Atena Boca: Mi-a frânt inima

Tragedie cumplită pentru o familie de arabi stabilită în București. Copilul lor de numai 5 ani a căzut de la etajul 8 al blocului în care locuiau. Potrivit Observator, părinții, dar și frații băiatului, se aflau în locuință în momentul producerii tragediei, însă nimeni nu a observat că acesta lipsește.

Ce spun martorii despre această tragedie

Vecinii au fost cei care au sunat disperaţi la 112, atunci când au văzut nenorocirea.

"Eram la maşină şi dintr-o dată am auzit o bubuitură. S-a auzit rău!" / "Imediat după ce a căzut am fugit repede peste gard acolo şi am sunat la 112. Noi strigam la părinţii lui să coboare, ei nu ştiau ce se întâmplă", au povestit martorii.

"Am auzit doar că a căzut. Era lume strânsă, poliţie, salvări. Ce ştiu e că erau acasă cu toţii, în familie", a spus un vecin.

Medicii au încercat mai bine de o oră să-l resusciteze pe băiat

Deși medicii au încercat mai bine de o oră să-l resusciteze pe copil, acesta nu a mai putut fi salvat, în cele din urmă fiind constatat decesul.

Familia copilului este de naţionalitate arabă şi sta de aproximativ 4 ani în acest bloc din Capitală. Băiatul de 5 ani era cel mai mic dintre cei patru copii ai familiei. Trupul neînsuflețit al micuțului a fost dus la INML pentru necropsie, iar anchetatorii încearcă să afle cum s-a petrecut totul.

Atena Boca: Recunosc că această întâmplare mi-a frânt inima

Atena Boca, fondatoarea comunității LaPrimulBebe, cea mai relevantă comunitate online de sprijin pentru gravide și mame la început de drum din România, a mărturisit într-o postare pe pagina ei de Facebook că tragedia s-a petrecut într-un bloc pe lângă care ea trece zilnic, iar această întâmplare i-a frânt inima.

"Tocmai am trecut pe lângă blocul de unde un băiețel de cinci ani a căzut de la balcon și recunosc că această întâmplare mi-a frânt inima.

Încerc, de obicei, să nu aduc în fața mamelor din comunitatea noastră astfel de povești dureroase. Din păcate, ele există în fiecare zi, la noi și peste tot în lume. Însă de data aceasta m-a atins profund, mai ales pentru că am recunoscut blocul pe lângă care trec zilnic, în drum spre LPB.

În ultimii 13 ani, am cunoscut multe mame din comunitatea noastră. Din păcate, unele dintre ele și-au pierdut copiii în accidente cumplite sau în urma unor boli devastatoare. Și de fiecare dată mă opresc și mă gândesc cât de fragili suntem. Cât de fragile suntem noi, mamele. Și cât de greu, dar profund, este rolul nostru pe lumea aceasta.

Poate că astfel de momente sunt și un prilej de reflecție. Să ne amintim că, oricât de atente am fi, nu putem controla totul. Dar fiecare întâmplare tragică ne face mai conștiente de pericolele care există, uneori acolo unde nici nu ne gândim.

Să fii mamă înseamnă să fii atentă la o mie de lucruri, în fiecare clipă. Si din păcate, oricât am vrea, nu putem fi secundă de secundă atente între atâtea lucruri pe care le avem de făcut. Gândurile mele se îndreaptă către mama copilului, către sufletul băiețelului și către întreaga familie. Nu știu dacă există ceva mai greu de dus pe lume.

Nu cunosc detalii, nu am urechi pentru părelologi. Ce știu este că în același oraș, în care trăiesc, o mamă și un copil nu mai sunt împreună", a scris Atena Boca.