ANAF a lansat eLicitațiiANAF. Ce și cum poți cumpăra acum de pe site-ul ANAF prin licitație. Găsești chiar și apartamente

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) împreună cu Ministerul Finanțelor, a lansat platforma digitală „eLicitațiiANAF”, dedicată publicității și vânzării prin mijloace electronice a bunurilor supuse procedurilor de valorificare prin licitație.

Noua platformă este disponibilă începând de astăzi, 30 martie 2026. Aceasta facilitează accesul publicului la informații despre bunurile care urmează să fie valorificate online, în contextul în care până să apară „eLicitațiiANAF”, valorificarea acestor bunuri se realiza prin licitații publice organizate la sediul organelor fiscale, ceea ce oferea doar posibilitatea participării în format fizic.

Cum poți licita pe „eLicitațiiANAF”

Platforma „eLicitațiiANAF” poate fi accesată la adresa elicitatii.anaf.ro. Deși orice persoană poate vizualiza bunurile disponibile pe platformă chiar și fără a deține un cont S.P.V., pentru participarea la licitații este necesară deschiderea unui cont în S.P.V..

Inițial, bunurile disponibile sunt publicate în secțiunea „Publicitate bunuri”, unde sunt promovate pentru o perioadă de 30 de zile. La expirarea perioadei de publicitate, bunurile sunt automat trecute în secțiunea de licitație.

Licitația se desfășoară în format online pe o perioadă de 5 zile, 7 zile sau 10 zile, în funcție de valoarea bunului. În acest interval de timp, persoanele interesate se pot înscrie la licitație, pot achita taxa de participare la licitație și pot depune oferte.

În cazul depunerii unei oferte mai mari, ceilalți ofertanți sunt notificați automat și pot transmite noi oferte.

Pasul de licitare este cuprins între 5% și 15% din prețul inițial de pornire. Dacă în ultimele 15 minute ale perioadei de licitație se depune o ofertă, se oferă timp suplimentar pentru a permite licitarea suplimentară.

La finalul licitației, ofertantul cu cea mai mare ofertă este declarat câștigător și are posibilitatea de a achita prețul integral sau în rate.

După ce o licitație este încheiată, în termen de cel mult 5 zile, taxa de participare sau sumele indisponibilizate se vor restitui persoanelor care nu au fost declarați adjudecatari sau celor înscriși la licitații, ulterior anulate.

Cum plătești în cadrul licitațiilor

Potrivit ANAF, pentru achiziționarea bunurilor licitate, platforma „eLicitațiiANAF” pune la dispoziție următoarele modalități de plată:

Plată online prin card bancar – suma se blochează în contul ofertantului pentru taxa de participare sau se virează integral pentru prețul de adjudecare.

Decontare bancară – inclusiv prin internet banking, home banking, mobile banking sau alte metode la distanță; plata este considerată efectuată în momentul debitării contului plătitorului.

Mandat poștal – data poștei este considerată momentul plății; mandatele trimise electronic sunt validate prin sistemul Trezoreriei.

Ce poți cumpăra acum de pe site-ul ANAF prin licitație

Dacă analizezi acum bunurile licitate pe platforma „eLicitațiiANAF” vei descoperi mai multe oferte interesante. Spre exemplu, poți alege între un Ferrari roșu sau un Lamborghini albastru.

Dacă ești iubitor de ceasuri, află că ANAF licitează un ceas Richard Mille, cu 245.000 de lei, dar și mai multe ceasuri Rolex. Și asta nu e tot, sunt scoase la licitație chiar și apartamente sau terenuri, dar și alte mașini de lux.