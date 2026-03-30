€ 5.0989
|
$ 4.4354
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4354
 
DCNews Stiri Cinci bărbați au murit într-un accident rutier în Cluj: Elicopterul SMURD, trimis la fața locului
Data actualizării: 10:16 30 Mar 2026 | Data publicării: 10:14 30 Mar 2026

Cinci bărbați au murit într-un accident rutier în Cluj: Elicopterul SMURD, trimis la fața locului
Autor: Elena Aurel

accident bebelus Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Cinci persoane au murit luni într-un accident rutier care a avut loc în județul Cluj.

Cinci persoane şi-au pierdut viaţa, luni, într-un accident rutier care a avut loc în localitatea clujeană Sânpaul, pe DN 1F.

Din primele date, în accident au fost implicate un autocamion şi un autoturism.

La faţa locului au intervenit patru autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanţe SMURD şi două echipaje SAJ, fiind solicitat şi elicopterul SMURD de la Punctul Aeromedical Jibou, anunţă ISU Cluj.

Cei cinci bărbaţi aflaţi în autoturismul puternic avariat nu au mai putut fi salvaţi. Din nefericire, cu toţii prezintă leziuni incompatibile cu viaţa", se arată într-o informare a ISU Cluj.

Potrivit IPJ Cluj, în urma accidentului, traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de circulaţie, informează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

accident rutier
cluj
deces accident
victime
autocamion
elicopter smurd
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
