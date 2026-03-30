Cinci bărbați au murit într-un accident rutier în Cluj: Elicopterul SMURD, trimis la fața locului

Cinci persoane şi-au pierdut viaţa, luni, într-un accident rutier care a avut loc în localitatea clujeană Sânpaul, pe DN 1F.

Din primele date, în accident au fost implicate un autocamion şi un autoturism.

La faţa locului au intervenit patru autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanţe SMURD şi două echipaje SAJ, fiind solicitat şi elicopterul SMURD de la Punctul Aeromedical Jibou, anunţă ISU Cluj.

Cei cinci bărbaţi aflaţi în autoturismul puternic avariat nu au mai putut fi salvaţi. Din nefericire, cu toţii prezintă leziuni incompatibile cu viaţa", se arată într-o informare a ISU Cluj.

Potrivit IPJ Cluj, în urma accidentului, traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri de circulaţie, informează Agerpres.

