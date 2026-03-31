VIDEO: Persoană inconștientă, scoasă din locuință și dusă la spital cu ajutorul salvamontiștilor

O persoană în vârstă de 60 de ani din localitatea Ulmoasa, domiciliată într-o zonă cu acces dificil, a fost extrasă pentru a putea fi spitalizată cu sprijinul salvamontiştilor, a informat, marţi seara, directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga.

Intervenția salvamontiștilor în zona cu acces dificil

„Apelul prin sistemul unic 112 a fost iniţiat de aparţinătorii unei persoane în vârstă de 60 de ani, care şi-a pierdut starea de conştienţă în timp ce se afla la domiciliu. Din cauza reliefului specific zonei, locuinţa victimei era situată într-un perimetru greu accesibil, lipsit de căi de acces pentru autospecialele de intervenţie (...) Având în vedere starea de inconştienţă a pacientului şi imposibilitatea ambulanţei de a ajunge până la poarta locuinţei, salvamontiştii au preluat misiunea de extracţie", a precizat Dan Benga.

Conform sursei citate, persoana a fost imobilizată şi transportată cu ajutorul unei tărgi speciale UT 2000, iar salvamontiştii au efectuat un transport manual pe o distanţă de aproximativ 350 de metri prin teren accidentat, până la locul unde era staţionată ambulanţa cu un echipaj de prim ajutor al SAJ Maramureş.

„Pacientul a fost predat în siguranţă echipajului medical pentru a fi transportat la unitatea spitalicească de primiri urgenţe în vederea investigaţiilor suplimentare. Această intervenţie subliniază importanţa colaborării inter-instituţionale în zonele montane şi submontane ale judeţului Maramureş, unde accesul dificil face ca expertiza şi echipamentul Salvamont să fie vitale pentru succesul misiunilor medicale", a mai precizat Dan Benga.

Potrivit aceleiaşi surse, pacientul a fost transportat pentru îngrijiri medicale la Spitalul Judeţean de Urgenţă din municipiul Baia Mare.