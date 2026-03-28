Un bărbat din Neamț a murit după ce a căzut cu maşina într-o râpă adâncă de 7 metri

Un bărbat în vârstă de 56 de ani a murit sâmbătă, după ce a căzut cu maşina într-o râpă adâncă de şapte metri, în localitatea Petru Vodă, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ.

La faţa locului au intervenit pompieri, salvamontişti, cadre medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi poliţişti.

Bărbatul de 56 de ani a fost găsit decedat

"Ajunse la locul indicat, forţele de intervenţie au constatat că în interiorul autoturismului se afla un bărbat ce nu prezenta semne vitale. Bărbatul, în vârstă de 56 de ani, a fost scos din autoturism şi cu ajutorul tărgii UT 2000 a fost adus la drumul principal şi predat reprezentanţilor Serviciului de Medicină Legală", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, căpitanul Irina Popa, transmite Agerpres.

Poliţiştii rutieri efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracţiunii de ucidere din culpă.