Ce este boala ocluzivă arterială periferică

"Această afecțiune este foarte importantă, care este boala ocluzivă arterială periferică. Periferică, pentru că este la nivelul arterelor membrelor inferioare, dar de fiecare dată, când am ocazia, vreau să menționez faptul că arterele periferice sunt considerate toate arterele corpului, mai puțin arterele inimii, arterele coronare și arterele intracerebrale.

Într-adevăr, în momentul în care apare o durere la mers, și bineînțeles, cu cât mersul este mai accelerat sau mai sportiv, cum ar fi urcatul treptelor, apare mai repede, dar noi de regulă ne raportăm la mersul normal pe teren plat. Este foarte important să examinăm pacientul din punct de vedere clinic, ceea ce înseamnă o anamneză corectă și un examen fizic, și mă opresc asupra acestei etape, care este anamneza.

Cum apare durerea și ce simptome are

Stăm de vorbă cu pacientul pentru că trebuie să aflăm caracteristicile acestei dureri. Pentru că o durere de membru pelvin, chiar dacă este localizată la nivelul gambei sau chiar dacă este localizată la nivelul musculaturii gambei, poate să aibă mai multe cauze.

Durerea dată de stenoza strânsă sau ocluzia arterială periferică, deci de boală ocluzivă arterială, are niște caracteristici pe care noi le considerăm patognomonice. Sunt chiar caracteristici, în sensul că apare obligatoriu la mers, după o anumită distanță de mers continuu. Din punct de vedere al caracteristicilor durerii, pacientul o asociează de foarte multe ori cu o crampă musculară, un cârcel.

Știm foarte bine, că eu cred că toți cei care ne urmăresc acum au experimentat un cârcel, fie nocturn, fie la înot, fie în cadrul unui exercițiu fizic mai intens.

De ce apare durerea la mers

Dar ceea ce este foarte important și caracteristic este că această durere, care este practic de cele mai multe ori atât de intensă încât obligă pacientul să se oprească, trece după ce pacientul s-a oprit, într-un interval de timp variabil, în funcție de severitatea afectării arterei care este responsabilă de revascularizarea acelei zone.

Pentru că, de fapt, această durere apare în momentul în care se creează un conflict între cerere și ofertă. La mers, mușchiul se contractă și cere drepturile energetice, nutriție și oxigen, iar artera nu le mai poate oferi pentru că este strâns stenozată sau ocluzionată, intens afectată.

Semnalul de alarmă pe care îl transmite organismul

Și atunci mușchiul, care este în impas energetic și de oxigenare, ripostează. Este un mecanism de ripostă corectă a organismului, care te atenționează că se întâmplă ceva anormal în zonă. Deci doare, obligă pacientul să se oprească.

În momentul în care mușchiul nu mai are nevoie de resursă energetică, nu mai ripostează, durerea cedează și persoana respectivă poate să își continue mersul.

Deci, este durere la mers, caracterizată de cele mai multe ori, în forma ei caracteristică, printr-o crampă, un cârcel, cu obligativitatea să treacă după un timp foarte scurt de când pacientul se oprește din mers", a explicat Dr. Sorin Băilă, medic primar chirurgie vasculară.