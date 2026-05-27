Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Sorin Băilă ne-a vorbit despre:

Cum o banală crampă la picior poate ascunde o afecțiune fatală

"În momentul în care apare durerea la mers, iar aceasta se accentuează cu cât efortul este mai intens, de exemplu la urcatul scărilor, ne raportăm, de regulă, la mersul normal pe teren plat. Este foarte important să evaluăm pacientul din punct de vedere clinic, ceea ce presupune o anamneză corectă și un examen fizic"

De ce mulți pacienți descoperă boala direct în stadii critice

"Chiar și profesiile care obligă pacientul la un anumit grad de sedentarism au un rol important. A venit la consult în momentul în care se instalase un stadiu avansat al acestei afecțiuni, din punct de vedere clinic"

Boala arterială ocluzivă, prevenție

"Boala este mai complexă, mai insidioasă și, îmi permit să spun, mult mai devastatoare din punctul de vedere al morbidității, mortalității, gradului de invaliditate, al spitalizărilor și al costurilor"

Boala artrială periferică, complicații

"Este afecțiunea prin care arterele se îngustează, se ocluzionează sau, dimpotrivă, se dilată și devin anevrismale, ducând la sindroame de ischemie cronică, dar și la cele acute, care pot fi fatale dacă apar la nivel coronarian sau cerebral, infarct miocardic acut și accident vascular cerebral ischemic"

Boala arterială periferică, factori de risc

"Factorii de risc includ sexul masculin, vârsta, hipertensiunea arterială, fumatul, dislipidemia, diabetul zaharat, obezitatea, sedentarismul, tendința crescută de coagulare a sângelui (trombofiliile) și bolile renale cronice"

Boala arterială periferică, diagnostic

"În funcție de rezultatele obținute, se obțin valori care permit stabilirea diagnosticului, stadializarea bolii și, foarte important, la pacientul revascularizat, evaluarea eficienței procedurii și a evoluției ulterioare"

Cum diferențiem durerea arterială de cea musculară sau venoasă

"Este important de menționat că uneori pacienții pot avea concomitent atât patologie arterială, cât și venoasă, iar acestea trebuie evaluate și tratate diferențiat, nu confundate, de exemplu cu simpla prezență a varicelor.

Atunci când pacientul resimte dureri la nivelul piciorului, acesta percepe un semnal de alarmă, însă de multe ori apelează la creme, geluri, tonifiante sau suplimente și ajunge să ignore acest semnal de alarmă. Practic, prin automedicație sau autodiagnostic, simptomul este neglijat"

Ce trebuie să știm despre aplicarea cremelor și a gelurilor în cazul bolii arteriale periferice

"Aplicarea topicelor, gelurilor sau cremelor este uneori indicată în boala venoasă cronică, dacă este recomandată de medic. Acum se observă o tendință de utilizare pe baza recomandărilor din farmacie, însă acestea trebuie să însoțească obligatoriu alte măsuri terapeutice, unde stilul de viață este esențial"

Emisiunea va fi difuzată miercuri, 27 mai, de la ora 18:00 pe:

Site-urile:

www.dcmedical.ro

www.dcnews.ro

www.dcnewstv.ro

YouTube:

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539

https://www.youtube.com/@dcnewsromania

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV

Facebook:

https://www.facebook.com/dcmedicalro

https://www.facebook.com/dcnews.ro

https://www.facebook.com/dcnewstv