DCNews Stiri "Familia perfectă" din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Data actualizării: 00:02 31 Mar 2026 | Data publicării: 00:02 31 Mar 2026

”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Autor: Irina Constantin

familia perfecta foto Observator

Păreau familia perfectă, cu o viață lipsită de griji și vacanțe exotice. Dar, în spatele imaginilor pentru rețele sociale, se ascundea multă violență.x

Un caz tulburător a ieșit la iveală în Constanța, după ce un copil i-a povestit unei angajate dintr-un mall prin ce trece. Aceasta a sunat imediat la Telefonul Copilului. Așa a dispărut ”familia perfectă”, care afișa pe rețelele sociale o viață fără griji și vacanțe exotice. Aceste imagini ascundeau însă violență și multă teamă. Tatăl copiilor de 12 și 16 ani a fost arestat. Mama are interdicție de a se apropia de ei. 

Copiilor nu le lipsea nimic. Dar, dincolo de aparențele, semnele sunt cele care au confirmat acuzațiile minorilor.

”Polițiștii au făcut o evaluare de caz pe baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat că există risc iminent ca viața, integritatea ori libertatea persoanelor să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică. Astfel, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu”, a declarat Andreea Ambrozie, purtător de cuvânt al IPJ Constanța, conform Observator. 

Copiii, încântați de condițiile de la stat

Copiii primesc acum consiliere de la stat. 

”Pentru cei doi minori s-a instituit o măsură specială de protecție, respectiv plasament în regim de urgență, la un serviciu social cu cazare. Au fost încântați de condițiile pe care le oferă centrul și nu au manifestat niciun comportament care să îi îngrijoreze pe specialiști”, a declarat Roxana Onea, purtător de cuvânt DGASPC Constanța.

Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 15 minute
Surpriză în trafic: Un băiat de 11 ani a plecat la drum cu mașina părinților, în Dâmbovița. A oprit regulamentar la semnul agentului
Publicat acum 22 minute
Preşedintele Croaţiei suspendă summitul Balcanilor de Vest din cauza tensiunilor cu Serbia
Publicat acum 24 minute
Bruxelles avertizează europenii să călătorească mai puțin pentru a preveni criza energetică
Publicat acum 26 minute
Bărbat acuzat că și-a exploatat sexual soția timp de mai mulți ani: Peste 120 de bărbați implicați
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 minute
Surpriză în trafic: Un băiat de 11 ani a plecat la drum cu mașina părinților, în Dâmbovița. A oprit regulamentar la semnul agentului
Publicat acum 14 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
