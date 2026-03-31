”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119

Un caz tulburător a ieșit la iveală în Constanța, după ce un copil i-a povestit unei angajate dintr-un mall prin ce trece. Aceasta a sunat imediat la Telefonul Copilului. Așa a dispărut ”familia perfectă”, care afișa pe rețelele sociale o viață fără griji și vacanțe exotice. Aceste imagini ascundeau însă violență și multă teamă. Tatăl copiilor de 12 și 16 ani a fost arestat. Mama are interdicție de a se apropia de ei.

Copiilor nu le lipsea nimic. Dar, dincolo de aparențele, semnele sunt cele care au confirmat acuzațiile minorilor.

”Polițiștii au făcut o evaluare de caz pe baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat că există risc iminent ca viața, integritatea ori libertatea persoanelor să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică. Astfel, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu”, a declarat Andreea Ambrozie, purtător de cuvânt al IPJ Constanța, conform Observator.

Copiii, încântați de condițiile de la stat

Copiii primesc acum consiliere de la stat.

”Pentru cei doi minori s-a instituit o măsură specială de protecție, respectiv plasament în regim de urgență, la un serviciu social cu cazare. Au fost încântați de condițiile pe care le oferă centrul și nu au manifestat niciun comportament care să îi îngrijoreze pe specialiști”, a declarat Roxana Onea, purtător de cuvânt DGASPC Constanța.