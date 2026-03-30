DCNews Stiri Viitura pe râul Putna, în plină desfășurare: Diguri mobile și mii de saci de nisip, instalate pentru protejarea localității Mircești
Data actualizării: 10:25 30 Mar 2026 | Data publicării: 10:23 30 Mar 2026

Viitura pe râul Putna, în plină desfășurare: Diguri mobile și mii de saci de nisip, instalate pentru protejarea localității Mircești
Autor: Dana Mihai

Viitura de pe râul Putna, la Mircești, a atins cote peste nivelul de inundație, iar autoritățile sunt în alertă, intervenind cu măsuri de protecție pentru a preveni revărsările și a limita efectele asupra populației.

"Vârful maxim al viituri formate pe râul Putna, la Mircești, este în plină desfășurarepână astăzi la ora 12.00, cota de inundație fiind depășită cu circa 40 de cm. În prezent, râul Putna se află sub avertizare hidrologică Cod portocaliu, existând în coprotecție în cotinuare risc de producere a unor revărsări.

Măsuri de protecție luate peste noapte

În cursul nopții, au fost instalate panouri mobile pe o lungime de 500 de metri liniari din aluminiu și un dig iepuresc format din 2000 de saci pentru protejarea localității Mirceștii Vechi de pe râul Putna. Pentru diminuarea efectelor și protejarea comunității, echipele Apelor Române de la Administrația Bazinală de Apă Siret- Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea intervin în teren cu forțe și mijloace specifice: o autobasculantă, un trailer, un buldoexcavator, precum și personal muncitor din cadrul formațiilor Putna–Vidra, Milcov–Odobești și Diguri–Nănești.

Consolidarea digurilor și evacuări preventive

În această dimineață, s-a suplimentat cu 200 de metri liniari aduși de la ABA Prut- Bârlad pentru consolidarea și prelungirea liniilor de apărare provizorii, care vor fi instalați dacă situația o va impune. La acest moment, nu sunt înregistrate locuințe afectate. Persoanele evacuate (20 de persoane autoevacuate la rude) în cursul nopții au fost evacuate preventiv, ca măsură de siguranță.

Viitura formată pe râul Siret a fost tranzitată în condiții de siguranță și atenuată prin acumulările aparținând Hidroelectrica: Călimănești și Movileni, preluând viitura formată pe râul Trotuș (care avea un debit de 700 mc/s). 

Autoritățile continuă intervențiile și fac apel la populație

Echipele Apelor Române continuă colaborarea cu autoritățile locale și instituțiile competente pentru gestionarea eficientă a situației și protejarea populației. Administrația Națională „Apele Române” face apel la populație să asculte cu strictețe de indicațiile și recomandările autorităților din zonă", se arată în comunicatul de presă transmis de Apele Române.

putna
viituri
apele romane
mircesti
