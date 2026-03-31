Accident cumplit între Făget și Sălicea, Cluj: Trei persoane în stare gravă

Un accident teribil a avut loc, marţi, în zona localităţii Sălicea, județul Cluj. Trei persoane au fost grav rănite.

Trei victime încarcerate, după ce s-au izbit două mașini între Făget și Sălicea, Cluj

„Pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Cluj-Napoca intervin în aceste momente la un grav accident rutier petrecut între Făget şi localitatea Sălicea. Din primele date, în accident au fost implicate două autoturisme. Sunt raportate trei victime încarcerate, dintre care două se află în stare de inconştienţă. Echipajele lucrează pentru extragerea de urgenţă a acestora. Până acum, intervin la faţa locului trei autospeciale cu modul de descarcerare şi două ambulanţe SMURD", se arată într-o informare a ISU Cluj.

Trafic rutier blocat între Făget și Sălicea, Cluj. Care e starea victimelor

Conform unei informări ulterioare, cele trei persoane, două femei şi un bărbat, au fost extrase de către pompieri. Una dintre femei, de aproximativ 40 de ani, se află în stop cardio-respirator. Prin urmare, se aplică manevre de resuscitare. Celelalte două victime sunt semiconştiente, în stare gravă.

Conform IPJ Cluj, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri pe DJ107 R, între Făget şi Sălicea, în urma producerii accidentului rutier.

Accident mortal, luni, în județul Cluj în Sânpaul

Luni dimineață a avut loc un alt accident grav în județul Cluj. Cinci bărbați au murit în localitatea clujeană Sânpaul, pe DN 1F.

„La faţa locului au intervenit patru autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanţe SMURD şi două echipaje SAJ, fiind solicitat şi elicopterul SMURD de la Punctul Aeromedical Jibou, a anunţat, luni, ISU Cluj.

Cei cinci bărbaţi aflaţi în autoturismul puternic avariat nu au mai putut fi salvaţi. Din nefericire, cu toţii prezintă leziuni incompatibile cu viaţa", conform sursei citate.

Tânăra strivită de o mașină proiectată pe trotuar, în Cluj-Napoca

Totodată, în municipiul Cluj-Napoca a avut loc un teribil accident mortal, chiar lângă Primăria Cluj. O tânără gravidă a murit tragic după ce a fost lovită pe trotuar de o mașină proiectată în urma unui accident rutier.