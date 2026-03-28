Trucul simplu pentru o digestie bună de Paște, explicat de Mihaela Bilic. Cura pe care ar trebui să o incepi chiar acum

Nutriționistul Mihaela Bilic spune că dacă ne dorim ca la masa de Paște să putem profita din plin de toate bunătățile, fără indigestie și dureri abdominale, trebuie să începem o cură cu probiotice încă de pe acum. Ea a explicat care sunt beneficiile probioticelor și de ce sunt importante pentru sistemul digestiv.

"Pentru o digestie ușoară de sărbători! Cum facem să profităm de toate bunătățile de la masa de Paște fără indigestie și dureri abdominale? Cum ajutăm intestinul să proceseze rapid și ușor mâncarea? Cu probiotice!

Ecosistemul intestinal este alcătuit din miliarde de bacterii, ciuperci și alte microorganisme care joacă un rol crucial în digestia și absorția substanțelor nutritive, în producția de vitamine și în protecția organismului împotriva agenților nocivi sau toxici. Prin colonizarea masivă a intestinului cu bacterii benefice din probiotice restabilim echilibrul microbiomului și ne asigură o digestie optimă.

De ce sunt bune probioticele și cum ne ajută

Bacteriile benefice din intestin participă direct la procesele de digestie și reglează tranzitul. Ele ajută la descompunerea alimentelor în fragmente de nutrienți, care sunt absorbiți mai ușor. Microorganismele din probiotice produc enzime specifice pentru diferite tipuri de alimente pe care corpul nostru nu poate să le digere singur.

Enzimele ajută la transformarea fibrelor din mâncare în acizi grași cu lanț scurt, care hrănesc și protejează celulele intestinale. Aceeași acizi grași sunt folosiți ca sursă de energie de către celulele din colon și contribuie la menținerea integrității peretelui intestinal, prevenind infecțiile.

Prin metabolizarea eficientă a alimentelor, produsele probiotice ajută la diminuarea simptomelor neplăcute precum balonare, gaze și crampe intestinale cauzate de fermentația incompletă a nutrienților. O floră bogată în bacterii benefice poate ameliora considerabil confortul intestinal și eficiența proceselor de digestie.

Prezența de probiotice în sistemul digestiv împiedică bacteriile patogene să se instaleze și în felul ăsta se obține un echilibru la nivel de microbiom, care îmbunătățește digestia. Coloniile de bacterii benefice produc substanțe antimicrobiene care crează un mediu ostil pentru agenții patogeni.

Când trebuie să începi cura cu probiotice

În plus ele ocupă locurile de aderare ale compușilor nocivi la peretele intestinal și le blochează sursele de hrană. Aceste acțiuni împiedică bacteriile patogene să se instaleze și să se multiplice, deci riscul de infecții intestinale este redus.

Produsele cu probiotice pot influența direct celulele imunitare din intestin, anumite tulpini stimulează producția de anticorpi sau activează imunocitele, deci întăresc capacitatea corpului de a combate infecțiile.

Puteți face o cură cu probiotice în orice moment al anului, aceste suplimente nu au contraindicații sau efecte secundare negative. Pentru o cură de întreținere luați 1 capsulă/zi, iar pentru o cură de atac creșteți doza la 2 capsule/zi. A mai rămas puțin până la sărbători, e momentul să vă pregătiți intestinul pentru digestie!", a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.