Asia Express a început cu stângul? Pățania echipei la filmările noului sezon, dezvăluită de Irina Fodor - FOTO

Aventura Asia Express a început cu o situație neprevăzută, devăluită chiar de către Irina Fodor, pe conturile ei de socializare. 18 concurenţi ambiţioşi şi-au pus tot curajul în bagaje şi au decolat duminică de pe Aeroportul Otopeni către aventura vieţii lor - Drumul Mătăsii, doar că probabil nu s-au așteptat la ce a urmat.
Întreaga echipă a rămas împotmolită într-o zonă dificilă, unde nisipul le-a dat mari bătăi de cap. Irina Fodor, prezentatoarea show-ului a surprins momentul și a postat filmarea pe Instagram și Facebook. În videoclip apar două van-uri: unul blocat, iar celălalt încercând să-l tracteze.
„Am mai rămas noi înțepeniți cu van-ul în zăpadă, în noroi, dar în nisip, nu. Trebuia să o bifăm și pe asta! Asia Express, Drumul Mătăsii”, a scris Irina Fodor în dreptul filmulețului.
Deși Irina Fodor a tratat cu umor situația, întâmplarea arată de fapt că și noul sezon Asia Express va fi la fel de palpitant, cu o mulțime de situații limită pentru concurenți.
Imagine cu van-ul blocat în nisip. Foto: Captură video Facebook Irina Fodor
Nouă echipe au plecat în cea mai dură competiție, pe Drumul Mătăsii. Iată care sunt cele 18 vedete care au acceptat provocarea de a participa la Asia Express 2026, plecând pe urmele negustorilor de altădată, pe un Drum al Mătăsii plin de pericole și frumuseţi neaşteptate, prin Uzbekistan şi China:
