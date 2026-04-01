Data publicării: 00:08 01 Apr 2026

Asia Express a început cu stângul? Pățania echipei la filmările noului sezon, dezvăluită de Irina Fodor - FOTO
Autor: Doinița Manic

imagine cu irina fodor Foto: Facebook Irina Fodor

Aventura concurenților de la Asia Express a început cu o situație neprevăzută.

Aventura Asia Express a început cu o situație neprevăzută, devăluită chiar de către Irina Fodor, pe conturile ei de socializare. 18 concurenţi ambiţioşi şi-au pus tot curajul în bagaje şi au decolat duminică de pe Aeroportul Otopeni către aventura vieţii lor - Drumul Mătăsii, doar că probabil nu s-au așteptat la ce a urmat.

Întreaga echipă a rămas împotmolită într-o zonă dificilă, unde nisipul le-a dat mari bătăi de cap. Irina Fodor, prezentatoarea show-ului a surprins momentul și a postat filmarea pe Instagram și Facebook. În videoclip apar două van-uri: unul blocat, iar celălalt încercând să-l tracteze. 

„Am mai rămas noi înțepeniți cu van-ul în zăpadă, în noroi, dar în nisip, nu. Trebuia să o bifăm și pe asta! Asia Express, Drumul Mătăsii”, a scris Irina Fodor în dreptul filmulețului.

Deși Irina Fodor a tratat cu umor situația, întâmplarea arată de fapt că și noul sezon Asia Express va fi la fel de palpitant, cu o mulțime de situații limită pentru concurenți.

Imagine cu van-ul blocat în nisip. Foto: Captură video Facebook Irina Fodor

Vedetele care participă la Asia Express 2026

Nouă echipe au plecat în cea mai dură competiție, pe Drumul Mătăsii. Iată care sunt cele 18 vedete care au acceptat provocarea de a participa la Asia Express 2026, plecând pe urmele negustorilor de altădată, pe un Drum al Mătăsii plin de pericole și frumuseţi neaşteptate, prin Uzbekistan şi China:

  1. Cheloo şi Mihai Ban
  2. Loredana Chivu și Ana Mocanu
  3. Mirela Vaida şi Oana Tomoiagă
  4. Radu Isac şi Eduard Hordilă
  5. Gabi Torje şi Alin Alexuc Ciurariu
  6. Maurice Munteanu și Connie Preda
  7. Valerie Lungu şi Alex Gîlcă
  8. Whats UP şi Miky
  9. Mirela Retegan şi Maya

