Cum arată ceasul Richard Mille, scos de ANAF la licitație. E mai scump decât un Rolex

Pe platforma ANAF de licitații online se comercializează diverse produse, de la ceasuri de lux, până la mașini și articole vestimentare. Autoritățile au lansat acest site online pentru valorificarea bunurilor proprietate privată a statului și a bunurilor sechestrate.

Ceas Richard Mille, scos la licitație de ANAF

Un ceas Richard Mille este scos la licitație pe platforma ANAF cu un preț de pornire (cu TVA inclus) de 245.63000 lei. În descrierea produsului, se specifică faptul că este uzat, are carcasă zgâriată și se recomandă revizie.

Ceas Richard Mille. Sursa foto: Platforma ANAF Licitații online

De asemenea, „la vizionare se va prezenta raportul de evaluare/expertiză”, se mai arată în descrierea ceasului.

Dar acesta este doar unul dintre multele produse regăsite pe platforma ANAF. Dacă potențialii clienți nu sunt fani Richard Mille, există alte variante de achiziție precum un ceas Rolex.

Ceas Rolex, pe platforma ANAF

Ceas Rolex. Sursa foto: Platforma ANAF Licitații online

Ceasul Rolex regăsit pe platforma ANAF este uzat și necesită, de asemenea, o revizie. Acesta are carcasa zgâriată și, de asemenea, deține un raport de evaluare/expertiză care va fi prezentat la vizionare. Totuși, prețul de pornire (TVA inclus) este mai mic decât cel prezentat mai sus - 114.95000 lei.

Cetățenii care sunt interesați să achiziționeze bunuri aflate la licitație pe această platformă au posibilitatea de a programa o vizionare online, pe site.

