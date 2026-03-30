Rebeca și Melisa, minorele dispărute în Mureș, au fost găsite: Cum le-a găsit pădurarul Aurel - UPDATE

UPDATE: Aurel, pădurarul care le-a găsit pe Rebeca și Melisa, minorele dispărute duminică, a oferit primele declarații după găsirea lor, povestind șirul evenimentelor.

„În cursul zilei de astăzi am efectuat o patrulare în interes de serviciu. În pădure am constat două fetițe care plângeau, înghețate de frig și, văzând culoarea cu care erau îmbrăcate fetițele și mesajul emis de RO-ALERT aseară, mi-am dat seama că fetițele respective sunt cele care sunt căutate.

Le-am îmbrăcat, le-am luat în brațe pe amândouă, am sunat la Poliție să anunț că le-am găsit, apoi m-am deplasat la mașină; circa 3 km le-am dus în spate. Fetițele sunt bine la momentul acesta. Sunt mândru că am putut să fac un gest frumos pentru găsirea celor două fetițe”, a declarat Aurel, pădurar, potrivit Antena3CNN.

Știre inițială

Fetiţele date dispărute erau într-o zonă împădurită, la aproximativ 4 kilometri de localitate, în zona satului Dâmbău.

Rebeca și Melisa, găsite de un pădurar

„În urma căutărilor efectuate de forţele de ordine şi de voluntari, cele două fetiţe au fost găsite de un pădurar, într-o zonă izolată. La acest moment, sunt duse la o unitate medicală, pentru evaluarea stării de sănătate, având în vedere că au stat în frig o perioadă îndelungată”, a transmis IPJ Mureş.

Potrivit imaginilor transmise presei de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, pădurarul afirmă că fetiţele plângeau, erau la marginea pădurii, în zona Dâmbău, un sat care aparţine de comuna Adămuş, la circa 4-5 kilometri vest de Târnăveni.

El a precizat că ştia că fetele sunt căutate, fiindcă a primit mesajele RO-ALERT.

În imagine, cele două minore alături de polițiști

Pentru găsirea acestora au fost mobilizate, începând de duminică după-amiază, efective importante formate din poliţişti, pompieri, jandarmi, salvamontişti şi voluntari din comunitatea locală, iar în cadrul operaţiunilor de căutare au fost folosite mijloace tehnice specifice, precum ATV-uri, vehicule şenilate, drone şi câini de urmă.

Cele două fete au fost văzute ultima dată duminică, în jurul orei 14:00, în timp ce se aflau în curtea comună a imobilelor de domiciliu.

Multiple mesaje RO-Alert pentru găsirea fetițelor

Autorităţile au emis patru mesaje RO-ALERT privind dispariţia fetelor şi au făcut apel către cetăţeni ca, în cazul în care deţin informaţii care pot conduce la găsirea acestora, să anunţe de urgenţă cea mai apropiată unitate de Poliţie sau să apeleze numărul unic 112.

Buta Rebeca-Alexandra, în vârstă de 5 ani, are o înălţime de aproximativ 100-110 cm, cântăreşte circa 20 kg, are ochi căprui şi păr negru, creţ, prins în coadă. La momentul dispariţiei purta o rochiţă albă şi roşie, o bluză albă cu puncte negre, ştrampi albi cu model negru şi şlapi roz tip Crocs cu model Mickey Mouse.

Cea de-a doua fetiţă, Forgaci Melisa-Ariana, în vârstă de 4 ani, are o înălţime cuprinsă între 80 şi 100 cm, cântăreşte aproximativ 18-20 kg, are ochi căprui şi păr negru prins în două codiţe. Aceasta purta o bluză roşie cu mâneci lungi şi imprimeu Mickey Mouse, colanţi roz şi şlapi albaştri, potrivit Agerpres.