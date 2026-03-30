Rebeca și Melisa, minorele dispărute în Mureș, au fost găsite: Cum le-a găsit pădurarul Aurel - UPDATE
Data actualizării: 18:50 30 Mar 2026 | Data publicării: 17:19 30 Mar 2026

Rebeca și Melisa, minorele dispărute în Mureș, au fost găsite: Cum le-a găsit pădurarul Aurel - UPDATE
Autor: Iulia Horovei

minore disparute rebeca melisa Rebeca și Melisa, minorele date dispărute în Mureș, au fost găsite. Sursa foto: ISU Mureș

Rebeca și Melisa, cele două fetiţe cu vârste de 4 şi 5 ani, date dispărute din Târnăveni în urmă cu o zi, au fost găsite în viaţă de un pădurar, într-o zonă izolată, informează reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.

UPDATE: Aurel, pădurarul care le-a găsit pe Rebeca și Melisa, minorele dispărute duminică, a oferit primele declarații după găsirea lor, povestind șirul evenimentelor.

„În cursul zilei de astăzi am efectuat o patrulare în interes de serviciu. În pădure am constat două fetițe care plângeau, înghețate de frig și, văzând culoarea cu care erau îmbrăcate fetițele și mesajul emis de RO-ALERT aseară, mi-am dat seama că fetițele respective sunt cele care sunt căutate.

Le-am îmbrăcat, le-am luat în brațe pe amândouă, am sunat la Poliție să anunț că le-am găsit, apoi m-am deplasat la mașină; circa 3 km le-am dus în spate. Fetițele sunt bine la momentul acesta. Sunt mândru că am putut să fac un gest frumos pentru găsirea celor două fetițe”, a declarat Aurel, pădurar, potrivit Antena3CNN.

Știre inițială

Fetiţele date dispărute erau într-o zonă împădurită, la aproximativ 4 kilometri de localitate, în zona satului Dâmbău.

Rebeca și Melisa, găsite de un pădurar

„În urma căutărilor efectuate de forţele de ordine şi de voluntari, cele două fetiţe au fost găsite de un pădurar, într-o zonă izolată. La acest moment, sunt duse la o unitate medicală, pentru evaluarea stării de sănătate, având în vedere că au stat în frig o perioadă îndelungată”, a transmis IPJ Mureş.

Potrivit imaginilor transmise presei de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, pădurarul afirmă că fetiţele plângeau, erau la marginea pădurii, în zona Dâmbău, un sat care aparţine de comuna Adămuş, la circa 4-5 kilometri vest de Târnăveni.

El a precizat că ştia că fetele sunt căutate, fiindcă a primit mesajele RO-ALERT.

Rebeca și Melisa, minorele date dispărute în Mureș, au fost găsite

În imagine, cele două minore alături de polițiști

Pentru găsirea acestora au fost mobilizate, începând de duminică după-amiază, efective importante formate din poliţişti, pompieri, jandarmi, salvamontişti şi voluntari din comunitatea locală, iar în cadrul operaţiunilor de căutare au fost folosite mijloace tehnice specifice, precum ATV-uri, vehicule şenilate, drone şi câini de urmă.

Cele două fete au fost văzute ultima dată duminică, în jurul orei 14:00, în timp ce se aflau în curtea comună a imobilelor de domiciliu.

Multiple mesaje RO-Alert pentru găsirea fetițelor

Autorităţile au emis patru mesaje RO-ALERT privind dispariţia fetelor şi au făcut apel către cetăţeni ca, în cazul în care deţin informaţii care pot conduce la găsirea acestora, să anunţe de urgenţă cea mai apropiată unitate de Poliţie sau să apeleze numărul unic 112.

Buta Rebeca-Alexandra, în vârstă de 5 ani, are o înălţime de aproximativ 100-110 cm, cântăreşte circa 20 kg, are ochi căprui şi păr negru, creţ, prins în coadă. La momentul dispariţiei purta o rochiţă albă şi roşie, o bluză albă cu puncte negre, ştrampi albi cu model negru şi şlapi roz tip Crocs cu model Mickey Mouse.

Cea de-a doua fetiţă, Forgaci Melisa-Ariana, în vârstă de 4 ani, are o înălţime cuprinsă între 80 şi 100 cm, cântăreşte aproximativ 18-20 kg, are ochi căprui şi păr negru prins în două codiţe. Aceasta purta o bluză roşie cu mâneci lungi şi imprimeu Mickey Mouse, colanţi roz şi şlapi albaştri, potrivit Agerpres.

Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Rezultate simulare Evaluarea Naţională 2026: Peste o treime dintre elevi au picat la Matematică. Ce s-a întâmplat la Română
Publicat acum 19 minute
Ce este un pacemaker, dispozitivul pe care medicii i-l pun lui Mircea Lucescu. ”E gata, s-a terminat”
Publicat acum 19 minute
Energy Forum Ediția a XV-a: Piața energiei din România, sub presiunea noii realități
Publicat acum 44 minute
Injectarea țesutului din cadavre, noua tendință în materie de chirurgie estetică
Publicat acum 53 minute
Cum poți fi lăsat fără bani dacă scanezi codurile QR false de pe unele parcometre din București / Avertismentul PMB
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 47 minute
Mircea Badea, la un pas să fie dat afară. O întrebare l-a „salvat”. Când l-a auzit, șeful său a izbucnit în râs
Publicat acum 4 ore si 6 minute
Crin Antonescu, analiză „ireproșabilă“ a Guvernului Bolojan. Chirieac pune punctul pe „i“
Publicat acum 10 ore si 57 minute
Război în Orientul Mijlociu/Ziua 31. Iranul amenință cu retragerea din acordul nuclear, iar Spania interzice survolul avioanelor militare SUA
Publicat acum 6 ore si 15 minute
USR nu exclude un guvern minoritar cu PNL, susținut de AUR. Chirieac arată un paradox
Publicat acum 11 ore si 45 minute
Horoscop 30 martie 2026. Venus intră în Taur. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close