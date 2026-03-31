FNGCIMM continuă și în 2026 sprijinul pentru fermieri: Acces mai ușor la credite garantate!

"Fermierii români primesc în continuare acces la finanțare prin parteneriatul dintre Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (APIA) și principalele bănci din România.

Acorduri cu marile bănci din România

Noile convenții semnate facilitează accesul beneficiarilor APIA la creditare, fiind încheiate acorduri cu BCR, Exim Banca Românească și UniCredit Bank pentru susținerea fermierilor care participă în programul de bunăstare a animalelor, în cadrul intervenției DR 06 - pachetul bunăstarea animalelor pentru porcine, anul de angajament 2026 si pachetul privind bunăstarea animalelor pentru păsări, anul de angajament 2026.

Prin aceste parteneriate, beneficiarii pot obține credite garantate de FNGCIMM până la 80% din valoarea necesarului pentru capital de lucru. Creditele pot fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor curente, esențiale în perioadele critice ale producției, finanțarea putând ajunge până la maximum 90% din suma confirmată de APIA.

Cine poate beneficia de finanțare

Beneficiarii sunt IMM-uri definite conform legii, care se încadreză în criteriile de eligibilitate ale finanţatorului, deţin adeverinţe emise de APIA, nu se află în dificultate financiară și nu beneficiază de garanţii de la alte fonduri de garantare pentru finanțarea accesată. Costul garanției depinde de ratingul financiar al fiecărui beneficiar, stabilit de bancă.

Un avantaj important este că băncile aplică proceduri simplificate, iar acolo unde sunt necesare garanții suplimentare, FNGCIMM intervine pentru a reduce presiunea asupra fermierilor. Acest parteneriat oferă un cadru clar și transparent, ajutând fermierii să obțină mai ușor finanțare și contribuind la dezvoltarea durabilă a sectorului zootehnic din România.

Pentru mai multe informații, puteți consulta site-ul oficial FNGCIMM – www.fngcimm.ro", se arată în comunicatul transmis de FNGCIMM-APIA.