FNGCIMM continuă și în 2026 sprijinul pentru fermieri: Acces mai ușor la credite garantate!
Data publicării: 10:02 31 Mar 2026

FNGCIMM continuă și în 2026 sprijinul pentru fermieri: Acces mai ușor la credite garantate!
Autor: Dana Mihai

FNGCIMM anunță că fermierii români vor continua să aibă acces la finanțare prin noi parteneriate cu APIA și mai multe bănci, creditele fiind garantate în proporție de până la 80% pentru susținerea activităților din sectorul zootehnic.

"Fermierii români primesc în continuare acces la finanțare prin parteneriatul dintre Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (APIA) și principalele bănci din România.

Acorduri cu marile bănci din România

Noile convenții semnate facilitează accesul beneficiarilor APIA la creditare, fiind încheiate acorduri cu BCR, Exim Banca Românească și UniCredit Bank pentru susținerea fermierilor care participă în programul de bunăstare a animalelor, în cadrul intervenției DR 06 - pachetul bunăstarea animalelor pentru porcine, anul de angajament 2026 si pachetul privind bunăstarea animalelor pentru păsări, anul de angajament 2026. 

Prin aceste parteneriate, beneficiarii pot obține credite garantate de FNGCIMM până la 80% din valoarea necesarului pentru capital de lucru. Creditele pot fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor curente, esențiale în perioadele critice ale producției, finanțarea putând ajunge până la maximum 90% din suma confirmată de APIA.

Cine poate beneficia de finanțare

Beneficiarii sunt IMM-uri definite conform legii, care se încadreză în criteriile de eligibilitate ale finanţatorului, deţin adeverinţe emise de APIA, nu se află în dificultate financiară și nu beneficiază de garanţii de la alte fonduri de garantare pentru finanțarea accesată. Costul garanției depinde de ratingul financiar al fiecărui beneficiar, stabilit de bancă.

Un avantaj important este că băncile aplică proceduri simplificate, iar acolo unde sunt necesare garanții suplimentare, FNGCIMM intervine pentru a reduce presiunea asupra fermierilor. Acest parteneriat oferă un cadru clar și transparent, ajutând fermierii să obțină mai ușor finanțare și contribuind la dezvoltarea durabilă a sectorului zootehnic din România.

Pentru mai multe informații, puteți consulta site-ul oficial FNGCIMM – www.fngcimm.ro", se arată în comunicatul transmis de FNGCIMM-APIA.

Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Perchezitii în 23 de locații din București și 4 județe
Publicat acum 25 minute
Miza întâlnirii dintre Nicușor Dan și Sorin Grindeanu. Analiza lui Chirieac
Publicat acum 29 minute
UE le cere statelor să consume mai puțin petrol și să se pregătească pentru probleme de durată
Publicat acum 46 minute
Cine ar fi scris, de fapt, Vechiul Testament? Misterul care schimbă perspectiva asupra Bibliei
Publicat acum 51 minute
Ungaria a depășit România în ceea ce privește rezerva de aur
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 6 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 11 ore si 43 minute
Război Iran: ce urmează după ultimatumul lui Trump. Ambasadorul Dranga: Mă aștept la o lovitură decisivă
Publicat acum 3 ore si 26 minute
Teo Trandafir: „L-am sunat pe Mircea Badea. A fost șocul vieții mele. De aceea, astăzi dorm ca vampirii”
Publicat acum 3 ore si 2 minute
Mașina lui Mircea Badea, „loc de dormit” pentru găini, pisici și pentru „toată lumea din cartier”
Publicat acum 3 ore si 24 minute
Horoscop 31 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
