Restricţii de circulaţie în Capitală, duminică, 29 martie. Ce zone să eviți
Data actualizării: 08:57 29 Mar 2026 | Data publicării: 08:56 29 Mar 2026

Restricţii de circulaţie în Capitală, duminică, 29 martie. Ce zone să eviți
Autor: Doinița Manic

imagine cu masini, trafic Brigada Rutieră a venit cu detalii despre restricțiile de circulație din Capitală. Sursa foto: Freepik, @danr-1

Traficul rutier va fi restricţionat, duminică, 29 martie, pe mai multe străzi din Capitală.

Traficul rutier va fi restricţionat, duminică după-amiază, cu ocazia procesiunii religioase organizate de Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti de Florii, transmite Agerpres.

VEZI ȘI: Un nou indicator rutier, pe șoselele din Europa. Val de amenzi din cauza faptului că șoferii nu știu ce semnifică

Participanţii se vor aduna, între orele 14:30 - 15:00, la Biserica Franceză "Sacre Coeur" din Strada Cpt. Demetriade nr. 3, iar între orele 15:00 - 16:00 va avea loc procesiunea religioasă pe traseul Biserica Franceză - Statuia Aviatorilor - Bulevardul Aviatorilor - Piaţa Victoriei - Calea Victoriei - Strada General Berthelot - Catedrala Sfântul Iosif.

Potrivit unui comunicat la Brigăzii Rutiere, participanţii se vor deplasa pe banda I de circulaţie atât pe Bulevardul Aviatorilor, cât şi pe Calea Victoriei, iar pentru buna desfăşurare a evenimentului circulaţia rutieră va fi restricţionată pe Strada Cpt. Demetriade, între Bulevardul Aviatorilor şi Strada Emil Pangratti - pe banda I de circulaţie, între orele 14:30 - 15:30 şi pe Strada General Berthelot, gradual, în funcţie de sosirea participanţilor la Catedrala Sfântul Iosif.

Restricţii temporare de trafic și pe Şoseaua Mihai Bravu din Bucureşti

Totodată, vor fi restricţii de circulaţie pe Şoseaua Mihai Bravu pe sensul de mers dinspre Strada Traian Popovici către Strada Vulcan Judeţul, cu asigurarea circulaţiei vehiculelor pe linia de tramvai, de duminică până la 1 iulie, pentru realizarea unei lucrări de reabilitare a reţelei de termoficare.

În plus, se menţin restricţiile de circulaţie pe Şoseaua Mihai Bravu dinspre Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu, a informat vineri Brigada Rutieră a Capitalei.

Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului şi de prevenire a accidentelor de circulaţie şi solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate şi să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri.

trafic
capitala
restrictii de circulatie
