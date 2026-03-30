Două fetițe de 4 și 5 ani au dispărut din Târnăveni. Sunt căutate de 500 de oameni

Poliția a fost alertată în jurul orei 17:00, după ce s-a constatat că micuțele plecaseră de acasă în jurul orei 14:00 și nu au mai revenit.

Autoritățile fac apel la populație: orice persoană care le-a văzut sau deține informații relevante este rugată să anunțe de urgență Poliția.

”La data de 29 martie 2026, în jurul orei 17.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Târnăveni au fost sesizaţi cu privire la faptul că, la aceeaşi dată, în jurul orei 14.00, minorele BUTA REBECA-ALEXANDRA, de 5 ani şi FORGACI MELISA-ARIANA, de 4 ani, au plecat din curtea adresei de domiciliu, aflat în municipiul Târnăveni, fără a mai reveni”, a anunțat, duminică seară, IPJ Mureş.

SEMNALMENTE:

Minora Buta Rebeca-Alexandra, de 5 ani: înălţime de aproximativ 87 cm, părul negru, creţ, prins în coadă. La momentul plecării, era îmbrăcată cu o rochiţă, de culoare albă în partea superioară şi roşie în partea inferioară, o perche de ştrampi albi şi şlapi de culoare roz.

Minora Forgaci Melisa-Ariana, de 4 ani: înălţime de aproximativ 65 cm, părul negru, prins în două codiţe, avea o suzetă de culoare roz cu alb. Aceasta era îmbrăcată cu o bluză roşie si o pereche de colanţi roz deschis, şlapi de culoare albastră.

La căutări participă polițiști, pompieri, jandarmi, echipe Salvamont, câini de urmă și voluntari din comunitate.