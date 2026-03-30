DCNews Stiri Crește vârsta de pensionare pentru două sectoare de activitate. Proiectul intră în transparență decizională
Data publicării: 22:36 30 Mar 2026

Crește vârsta de pensionare pentru două sectoare de activitate. Proiectul intră în transparență decizională
Autor: Roxana Neagu

ilie bolojan premier guvern Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

După magistrați, crește vârsta de pensionare în alte două sectoare cheie.

Premierul Ilie Bolojan anunțat astăzi că săptămâna viitoare va fi pus în transparenţă decizională proiectul privind creşterea vârstei de pensionare în sistemele de ordine publică şi siguranţă naţională. El a precizat că există un acord al coaliţiei pentru a lucra la acest proiect.

Bolojan a precizat că luni a avut o discuţie pe această temă.

”Există un acord al coaliţiei pentru a lucra la un proiect de lege care să crească vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică şi siguranţă naţională, în aşa fel încât şi aici, unde oamenii se pensionează la 47, 50, 52, 53 de ani, să crească vârsta de pensionare, să se reducă situaţiile în care te poţi pensiona accelerat, pentru că nu mai are cine să-i înlocuiască pe cei care ies la pensie. Pentru că este anormal să ai sisteme de pensionare accelerate de tipul acesta, cât timp încă eşti în deplinătatea facultăţilor fizice de a genera acea activitate. Sigur, acolo unde e vorba de situaţii speciale, unde condiţia fizică este una obligatorie, vor funcţiona anumite derogări, dar nu e normal să existe în masă aceste derogări şi săptămâna viitoare vom prezenta un proiect de lege în acest sens", a afirmat premierul, la Digi 24.

varsta pensionare
guvernul bolojan
ordine publica
siguranta nationala
