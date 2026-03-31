Două comune din România, scoase la lumină de infrastructură. Prețurile au explodat, se mută familii din toată țara

Comunele Ponor și Râmeț din județul Alba încep să simtă tot mai mult efectele investițiilor în infrastructura rutieră, odată cu dezvoltarea Transapuseana și a viitorului Drum al Mănăstirilor, notează presa locală.

Primarii celor două localități spun că, odată cu noile legături rutier, a crescut interesul pentru zonă și contribuie la stoparea depopulării, prin atragerea de noi familii.

Noile trasee deschid zona pentru turiști și pelerini, dar și pentru familiile care caută un loc liniștit pentru a se stabili.

Primarul din Ponor, Petruț Bujor, spune, pentru Ziarul Unirea, că ”Dacă nu ar fi existat (cele două drumuri n.r.), localitățile acestea s-ar fi depopulat, pentru că oamenii nu mai aveau drumuri de acces. Pe vremuri, până la Aiud se făceau chiar și trei ore. Acum se ajunge în aproximativ 40 de minute.

La rândul său, primarul din Râmeț, Raica Vasile, a subliniat că noul Drum al Mănăstirilor poate lega mai bine mănăstirile din această parte a județului și poate atrage un număr tot mai mare de vizitatori: „Atât Transapuseana, cât și Drumul Mănăstirilor sunt drumuri de foarte mare interes. Ele aduc oameni în zonă, fie pentru căsuțe de vacanță, fie pentru a se muta aici definitiv. Odată cu Drumul Mănăstirilor, vor veni și foarte mulți pelerini”.

În trecut, un metru pătrat aici nu costa nici măcar 1 euro

Și ”prețul terenurilor a crescut mult. A ajuns la 10 euro pe metru pătrat sau chiar mai mult. Înainte, nu era nici măcar un euro. Practic, prețul terenului a crescut de zece ori, chiar și de 20 de ori în unele cazuri”, a afirmat primarul din Ponor, Petruț Bujor.

La Râmeț, administrația locală susține că avantajul apropierii de autostradă și accesul mai bun spre comună au dus la o creștere clară a cererii: ”Dacă în urmă cu câțiva ani aveam doar câteva cereri pentru vânzarea de terenuri, acum avem bibliorafturi întregi. În prezent, depinde de zonă: variază între 5 și 20 de euro pe metru pătrat, în funcție de amplasare și de utilitățile din apropiere”, a declarat primarul Raica Vasile.

Un exemplu despre succesul zonei, după dezvoltarea infrastructurii, sunt chiar anunțurile de vânzare.

Vedem un anunț publicat în 29 martie, care lansează un preț de vânzare de 17,9 euro/mp:

”Investiție în teren panoramic TransApuseana – Cabane & Turism. Oportunitate rară de investiție în Munții Apuseni: 3.174 mp cu panoramă spectaculoasă, la doar 5 minute de Transapuseana. Zonă turistică în creștere – 3 cabane deja construite în vecinătate. Acces facil pe drum pietruit. Curent electric în apropiere. Ideal pentru proiecte de cabane de închiriat, retreat-uri sau turism montan. Preț: 56.900 € negociabil (~17,9 €/mp). Profit potențial pe termen mediu și lung – închirieri sau dezvoltare turistică”.