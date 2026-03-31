Surpriză în trafic: Un băiat de 11 ani a plecat la drum cu mașina părinților, în Dâmbovița. A oprit regulamentar la semnul agentului
Data publicării: 00:01 31 Mar 2026

Surpriză în trafic: Un băiat de 11 ani a plecat la drum cu mașina părinților, în Dâmbovița. A oprit regulamentar la semnul agentului
Autor: Doinița Manic

imagine cu o mașină de poliție cu girofarul aprins Se presupune că nu e prima oară când copilul urcă la volanul unei mașini. Sursa foto: Freepik

Un băiat de 11 ani a urcat la volanul mașinii părinților lui și a plecat la drum. A oprit regulamentar la semnul agentului de circulație.

Un băiat de doar 11 ani a fost surprins în trafic la volanul mașinii părinților lui, în județul Dâmbovița. Polițiștii au constatat că puștiul, singur în mașină, se plimbase mai bine de doi kilometri, până când a fost oprit de un agent de circulație, transmite Pro TV.

Întâmplarea s-a petrecut la lăsarea serii în localitatea Mogoșani. Băiatul ar fi profitat de faptul că mașina părinților era lăsată în fața porții cu cheile în contact, așa că s-a gândit să facă o plimbare.

Polițiștii au deschis un dosar penal după ce băiatul a fost surprins la volanul mașinii părinților lui

S-ar fi urcat la volan și ar fi demarat în grabă. Nu a mers mult pentru că agenții de circulație l-au tras pe dreapta pentru un control de rutină. Copilul a oprit regulamentar la semnalul agentului, dar nu a reușit să dea prea multe explicații despre cum a ajuns el să conducă mașina.

Oamenii legii presupun acum că nu a fost pentru prima oară când băiatul conducea mașina, de vreme ce a parcurs doi kilometri fără incidente. Copilul se află în grija bunicii și a unui unchi, pentru că părinții sunt plecați la muncă în străinătate. În urma acestei întâmplări, poliţiştii au întocmit un dosar penal în acest caz, iar Direcția pentru protecția copilului Dâmbovița a fost sesizată pentru a face o evaluare a situației copilului.

