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DCNews Stiri Jurnalista Ana Maria Păcuraru, acreditată oficial la Summitul G7 de la Evian-les-Bains. România intră în cercul restrâns al marilor decidenți ai lumii

Jurnalista Ana Maria Păcuraru, acreditată oficial la Summitul G7 de la Evian-les-Bains. România intră în cercul restrâns al marilor decidenți ai lumii

Autor: Ioana Dinu
Data publicării: 03 Iun 2026
Jurnalista Ana Maria Păcuraru Jurnalista Ana Maria Păcuraru
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Ana Maria Păcuraru a primit acreditarea oficială din partea Guvernului Francez pentru Summitul G7 de la Evian-les-Bains, unul dintre cele mai puternice și influente foruri politice ale planetei, programat între 15 și 17 iunie 2026.

Confirmarea vine simultan cu includerea sa în delegația oficială a Statelor Unite, o poziție excepțională pentru un jurnalist român și un moment de vizibilitate fără precedent pentru presa din România.

Astfel, este pentru prima dată când un jurnalist român va acoperi Summitul G7 din două poziții unice: din interiorul delegației americane, acolo unde se discută marile direcții strategice ale lumii; ca jurnalist acreditat internațional în International Media Center, alături de presa globală de top.


Prin această dublă acreditare, Ana Maria Păcuraru va avea acces direct la briefinguri, declarații, întâlniri și negocieri la nivel înalt, oferind publicului din România o perspectivă rară asupra discuțiilor care modelează viitorul economic și politic al lumii.

Summitul G7 reunește liderii celor mai puternice democrații ale lumii – SUA, Franța, Germania, Italia, Japonia, Canada și Marea Britanie – într-un context geopolitic tensionat, marcat de competiție strategică, negocieri economice majore și discuții privind securitatea globală.

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