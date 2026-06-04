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DCNews Tehnologie Piaţa globală de publicitate outdoor creşte accelerat. Peste 50 de miliarde de dolari la nivel global în 2025

Piaţa globală de publicitate outdoor creşte accelerat. Peste 50 de miliarde de dolari la nivel global în 2025

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 04 Iun 2026
dio_boaca_ooh Captură video
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Publicitatea outdoor este o piaţă în creştere accelerată, arată datele anunţate la Congresul Mondial de Outdoor de la Londra.

În 2025, a fost atins şi depăşit un prag important: 54 de miliarde de dolari la nivel mondial. Informaţia a fost transmisă de Dio Boacă, acţionar Phoenix Media, singura companie românească prezentă la eveniment. 

În 2024, prin comparaţie, piaţa globală era evaluată la 47 miliarde de dolari, astfel că în doar un an s-a înregistrat o creştere de 15%. Evoluţia confirmă, astfel, trendul crescător al publicităţii outdoor, în contextul în care mediul digital, dar şi noile tehnologii, influenţează puternic industria. 

Iar un aspect esenţial este ponderea tot mai mare a segmentului digital. Aproximativ jumătate din valoarea pieţei globale, adică 25,5 miliarde de dolari, provine din outdoor digital (DOOH - digital Out of Home). 

Regional, Asia este de departe lider, cu aproape 30 de miliarde de dolari în 2025 şi o creştere de aproximativ 30% faţă de 2024. Americile sunt pe locul 2, cu peste 13 miliarde de dolari, urmate de regiunea formată din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa, cu aproximativ 11 miliarde de dolari. 

Conform predicţiilor, până în 2027 aproape 80% din activităţile de media planning şi media buying vor fi realizate cu ajutorul algoritmilor, scrie Pagina de Media Această transformare indică o schimbare majoră în modul în care campaniile publicitare sunt planificate, optimizate şi livrate, cu accent pe automatizare, date şi inteligenţă artificială.

Congresul Mondial de Outdoor de la Londra reuneşte cei mai importanți jucători din industrie la nivel global, iar Phoenix Media este singura companie românească prezentă la eveniment, prin reprezentantul său, Dio Boacă.

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