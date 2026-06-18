Inteligența artificială va crea mai multe locuri de muncă pentru oameni, nu îi va înlocui, susține Jeff Bezos / FOTO: magnific.com @joelmirbarbosa

Inteligența artificială va duce la o nevoie mai mare de forță de muncă, în loc să facă oamenii inutili pe piața muncii, a declarat fondatorul Amazon, Jeff Bezos, în timpul participării sale la o conferință de tehnologie desfășurată la Paris.

Bezos a respins temerile tot mai frecvente potrivit cărora inteligența artificială va înlocui un număr mare de angajați, notează BBC. În schimb, el susține că această tehnologie va deschide noi oportunități și va crește cererea pentru muncă umană.

Poziția sa contrazice opiniile exprimate de alte personalități din domeniul tehnologiei și al politicii, inclusiv fostul prim ministru britanic Rishi Sunak, în prezent consultant pentru Microsoft și compania de inteligență artificială Anthropic, care a declarat recent că inteligența artificială afectează perspectivele de angajare ale tinerilor.

„Știu că există multe îngrijorări și că numeroși oameni, inclusiv persoane foarte inteligente, cred că inteligența artificială îi va face pe oameni inutili și alte lucruri de acest fel”, a spus Bezos. „Nu sunt deloc de acord cu acest punct de vedere. Cred, de fapt, că inteligența artificială va crea un deficit de forță de muncă”.

El a prezentat o perspectivă optimistă asupra rolului pe care inteligența artificială îl va avea în societate, susținând că oamenii nu sunt limitați de lipsa ambiției, ci de bariere pe care tehnologia le poate elimina.

Miliardarul Jeff Bezos a vorbit și despre noul său proiect în domeniul inteligenței artificiale, Prometheus, care urmărește accelerarea proceselor de producție industrială, un sector care devine tot mai automatizat.

Congresul Sindicatelor din Regatul Unit a avertizat că tehnologia bazată pe inteligență artificială ar putea repeta „dezastrul dezindustrializării”, în condițiile în care acționarii devin mai bogați, iar locurile de muncă sunt „degradate sau eliminate”.

Totuși, organizația consideră că inteligența artificială are un potențial transformator semnificativ dacă este dezvoltată și utilizată în mod corespunzător, iar angajații ar putea beneficia de creșterea productivității pe care aceasta o generează.

CITEȘTE ȘI: Vin roboţii să ne ia locurile de muncă? Care sunt scenariile de pe masă

Bază permanentă pe Lună

Bezos a folosit participarea sa la VivaTech Paris, cea mai mare expoziție de tehnologie din Europa, pentru a prezenta și viziunea sa pe termen lung privind explorarea spațiului. El a descris spațiul drept un domeniu „limitat de capacitatea de aprovizionare, nu de cerere” și susține că accesul la spațiu rămâne cel mai mare obstacol în calea dezvoltării viitoare.

Potrivit lui Bezos, Luna reprezintă punctul de plecare natural pentru extinderea umanității dincolo de Pământ, datorită proximității și resurselor sale.

„Mergem pe Lună pentru a rămâne, nu doar pentru a o vizita”, le-a spus Bezos participanților. El a adăugat că tehnologii precum electroliza ar putea permite, în viitor, utilizarea resurselor lunare pentru alimentarea rachetelor și susținerea unei prezențe permanente a oamenilor în afara Pământului.

Discuția s-a îndreptat și către o altă companie fondată de Bezos, compania de călătorii spațiale Blue Origin. Aceasta s-a confruntat recent cu un eșec, după ce o rachetă New Glenn, fără echipaj la bord, a explodat în timpul unui test la sol desfășurat la Cape Canaveral, în statul Florida, în luna mai.

„A fost o lovitură grea pentru întreaga echipă. Dar ceea ce am aflat ulterior este că am avut foarte mult noroc”, a declarat Bezos.

În urma exploziei nu au fost raportate victime. Bezos a precizat că mai multe componente esențiale ale infrastructurii de lansare au rămas intacte, inclusiv sistemele de combustibil și alimentare, a căror înlocuire ar fi necesitat mult mai mult timp.

Pe aceeași scenă cu Bezos, directorul executiv al Blue Origin, Dave Limp, a declarat că lucrările de reconstrucție la platforma de lansare sunt deja în desfășurare și că societatea se așteaptă să reia lansările înainte de sfârșitul anului.

Blue Origin încearcă să se impună ca un actor important în domeniul zborurilor spațiale comerciale și al explorării Lunii, concurând cu SpaceX, fondată de Elon Musk, pe piața aflată în expansiune a infrastructurii extraterestre.

VEZI ȘI: Franța investește 655 milioane € în AI pentru un chatbot care va conecta instituţiile statului

Roboții umanoizi și inteligența artificială ies din lumea virtuală

În afara scenei principale, robotul umanoid al companiei Unitree a atras cel mai mare interes din partea vizitatorilor. Cozile au fost permanente, mulți participanți dorind să vadă cele mai noi progrese din domeniul roboticii.

De această dată, robotul a fost prezentat în colaborare cu compania franceză de neurointeligență artificială HABS, care a demonstrat o tehnologie concepută pentru a permite oamenilor să interacționeze cu mașinile prin semnale cognitive, fără a folosi vocea.

Robotul răspundea la comenzi generate de activitatea cerebrală a utilizatorului, prin intermediul unei benzi purtate pe cap și conectate la un electroencefalograf, cunoscut sub denumirea de EEG.

Testul utilizează mici sonde metalice, numite electrozi, care intră în contact cu scalpul.

Demonstrația a oferit o imagine asupra modului în care oamenii și mașinile ar putea colabora în viitor.

Ea a reflectat și una dintre tendințele dominante ale ediției din acest an a evenimentului, respectiv trecerea inteligenței artificiale din zona chatboturilor către aplicații din lumea fizică.

Roboții umanoizi devin din ce în ce mai prezenți în realitate, pe măsură ce companiile concurează pentru dezvoltarea unor mașini capabile să lucreze alături de oameni în domenii precum sănătatea, producția industrială și industria ospitalității.