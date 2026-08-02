Vasile Dîncu explică miza AI Act: „2 august 2026 poate rămâne în istorie”

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2 august este o zi istorică pentru inteligența artificială. În fond... pentru omenire.

Europarlamentarul și vicepreședintele PSD, Vasile Dîncu, consideră că intrarea într-o nouă etapă de aplicare a AI Act, regulamentul european privind inteligența artificială, reprezintă un moment care ar putea schimba profund modul în care societatea înțelege autenticitatea, responsabilitatea și încrederea publică.

Vasile Dîncu afirmă că 2 august 2026 ar putea rămâne în istorie nu prin spectaculozitatea evenimentelor, ci prin efectele pe termen lung ale noilor reguli europene.

AI Act nu este o lege împotriva inteligenței artificiale, ci o lege care încearcă să protejeze autenticitatea și responsabilitatea într-o lume în care conținutul generat de AI poate fi confundat cu cel creat de oameni. Problema principală nu mai este doar fake news-ul, ci faptul că devine tot mai greu să știm cine a creat un mesaj și cine răspunde pentru el. În opinia sa, Europa încearcă să rezolve această problemă prin reguli care obligă la asumarea responsabilității pentru utilizarea inteligenței artificiale.

„Nu mai trăim doar o criză a adevărului”

„Istoria are o slăbiciune pe care o descoperim întotdeauna prea târziu. Reține zilele în care lumea explodează și uită zilele în care lumea își schimbă în liniște arhitectura. Ne amintim revoluțiile, războaiele, căderea imperiilor și marile discursuri. Ele produc zgomotul necesar pentru a intra în memoria colectivă. Mult mai rar observăm momentul în care o regulă tehnică modifică discret felul în care o civilizație își definește realitatea.



2 august 2026 are toate șansele să fie o asemenea zi.



În această zi, AI Act - primul regulament european dedicat inteligenței artificiale - intră într-o nouă etapă de aplicare. La prima vedere poate părea doar un nou act normativ european; în realitate, miza este mult mai profundă.



Într-o zi aparent obișnuită de august, Europa a făcut un gest limitat juridic și vast prin semnificație. A admis că autenticitatea nu mai poate rămâne o presupunere culturală; ci trebuie să devină instituție, infrastructură și drept al cetățeanului. Vechea legătură dintre mesaj, autor și responsabilitate nu mai poate fi presupusă.



În ultimul deceniu am vorbit obsesiv despre post-adevăr, fake news, dezinformare și polarizare. AI arată însă că sub criza adevărului se dezvoltă o criză mai elementară: aceea a provenienței și a asumării. Nu trăim numai o criză a adevărului, trăim o criză a autenticității. AI Act nu este o lege împotriva inteligenței artificiale. Este o lege care stabilește cine răspunde atunci când inteligența artificială produce risc. Dar un marcaj poate informa și poate crea o falsă siguranță. Absența etichetei nu dovedește autenticitatea, iar prezența ei nu spune dacă informația este adevărată. Marcarea este începutul alfabetizării instituționale, nu sfârșitul judecății.



Răspunsul european este diferit. America întreabă cine inovează. China întreabă cine controlează. Europa întreabă cine răspunde. Competiția globală pentru inteligența artificială nu se poartă numai în cipuri, centre de date, energie și modele. Se poartă și asupra regulilor încrederii.



Poate că întrebarea decisivă a secolului XXI nu este dacă inteligența artificială va deveni mai inteligentă decât omul. Întrebarea este dacă vom păstra instituțiile prin care responsabilitatea umană rămâne recognoscibilă într-o lume în care aproape orice poate fi simulat.



Cred însă că o civilizație nu este definită de inteligența pe care o produce, ci de responsabilitatea de la care refuză să abdice. AI Act este, în fond, mai mult decât un regulament privind inteligența artificială. În articolul de mai jos încerc să argumentez de ce acest moment ar putea rămâne în istorie nu prin spectaculozitatea lui, ci prin schimbarea discretă pe care o produce în felul în care înțelegem autenticitatea, responsabilitatea și încrederea publică”, a explicat Vasile Dîncu, europarlamentar și vicepreședinte PSD, pe Facebook.

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