Marea Britanie pregătește interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani

În imagine, steagul Regatului Unit și Big Benul din Londra. Sursa foto: Agerpres

Guvernul britanic pregătește o interdicție amplă a rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, vizând platforme precum TikTok, Instagram și X, într-un pachet de măsuri inspirat din modelul australian.

Keir Starmer se pregătește să introducă o interdicție privind accesul copiilor sub 16 ani la principalele platforme de social media, inclusiv TikTok, Instagram și X, în cadrul unui pachet amplu de măsuri denumit „Australia plus”, inspirat de modelul australian deja adoptat la Canberra.

Noua politică reprezintă o înăsprire semnificativă a poziției guvernului, fiind considerată mai dură decât variantele discutate anterior. Conform planului, adolescenților li se va interzice utilizarea tuturor marilor rețele sociale. În schimb, aplicațiile care nu intră sub incidența interdicției, precum jocurile online, vor fi supuse unor reguli suplimentare, inclusiv eliminarea funcțiilor care permit conversațiile cu utilizatori necunoscuți.

În plus, guvernul intenționează să impună restricții și pentru tinerii cu vârste de până la 18 ani, prin limitarea activității de tip „scrolling” în timpul nopții.

Australia a fost prima țară care a adoptat o interdicție națională pentru copii

Australia a fost prima țară care a adoptat o interdicție națională a rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, în decembrie 2025. Măsura vizează 10 platforme majore: TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch și Kick. Surse din guvernul britanic indică faptul că modelul britanic ar urma să includă un set similar de aplicații.

Anunțul oficial al premierului este așteptat luni dimineață, după o perioadă îndelungată de presiuni politice și publice. „Modul în care ne protejăm copiii online este una dintre cele mai mari dezbateri ale timpului nostru. Ca tată, știu că fiecare părinte își dorește ca propriul copil să crească în siguranță și fericit”, va afirma Starmer.

Acesta va adăuga: „Aceasta este o alegere despre de partea cui suntem: a familiilor din toată țara sau a unui status quo care nu funcționează. Oamenii se așteaptă pe bună dreptate la acțiune, iar acest guvern va apăra întotdeauna părinții și va pune copiii pe primul loc. De aceea vom pune capăt unui sistem care eșuează copiii noștri și vom lua măsuri îndrăznețe pentru a oferi fiecărui copil cel mai bun start posibil în viață.”

9 din 10 părinți susțin stabilirea vârstei minime de 16 ani

Decizia este așteptată să genereze dezbateri intense, existând deja semnale că unii parlamentari și activiști vor critica măsurile pentru severitatea lor.

Potrivit unor surse guvernamentale, principalele motive ale restricțiilor sunt protejarea adolescenților de conținutul adictiv și dăunător, precum derularea infinită a fluxurilor de videoclipuri, dar și reducerea expunerii la contactul cu persoane necunoscute.

De asemenea, guvernul vrea să interzică accesul minorilor sub 18 ani la chatbot-uri AI cu conținut romantic sau sexual. „Nu există jumătăți de măsură aici”, a declarat o sursă oficială.

Pentru implementarea acestor reguli, ar putea fi necesară o nouă legislație, deși actualele prevederi din Legea privind bunăstarea copiilor și școlilor oferă deja anumite competențe autorităților.

Datele guvernamentale arată că 9 din 10 părinți susțin stabilirea vârstei minime de 16 ani pentru accesul la aceste platforme, conform consultării „growing up in the online world”. Totodată, 88% dintre respondenți consideră că astfel de măsuri ar reduce expunerea copiilor la conținut dăunător, iar aproape două treimi dintre tineri cred că restricțiile asupra funcțiilor cu risc ridicat le-ar crește siguranța online.

Pe lângă interdicția generală, Starmer urmează să anunțe și limitări asupra unor funcții specifice din aplicații online, inclusiv platforme de gaming și servicii de mesagerie precum WhatsApp, care nu sunt întotdeauna încadrate ca rețele sociale.

Funcțiile vizate pentru limitare

Printre funcțiile vizate se numără mesajele care dispar și partajarea locației. De altfel, săptămâna trecută au fost anunțate deja restricții privind trimiterea de imagini nud.

Surse din executiv susțin că premierul, inițial sceptic față de interdicțiile pe rețelele sociale, a fost convins de rezultatele consultărilor publice. „Inițial cred că se temea că nu poți băga din nou geniul în sticlă în astfel de situații. Dar volumul dovezilor este copleșitor.”

Reprezentanți ai industriei tehnologice, precum Matthew Sinclair, director UK al Computer and Communications Industry Association, avertizează că măsurile ar putea avea efecte negative. Acesta a declarat: „Restricțiile generale asupra funcțiilor vor limita accesul la experiențe adecvate vârstei, cu control parental corect, împingând copiii către alternative mai riscante și nereglementate.”

Alte voci din industrie descriu procesul de elaborare a interdicției ca fiind grăbit și uneori incoerent, existând speculații privind posibile acțiuni în instanță. Totuși, majoritatea surselor consideră improbabil ca platformele tehnologice să conteste imediat măsurile după anunțul oficial.

Mii de adolescenți au reușit deja să ocolească restricțiile existente

Rămâne neclar modul în care va fi aplicată verificarea vârstei, însă sunt luate în calcul metode precum recunoașterea facială, documente de identitate sau date bancare, deja utilizate de autorități în aplicarea Online Safety Act.

În cazul în care platforme precum Facebook și Instagram vor fi interzise pentru utilizatorii sub 16 ani, acestea ar putea fi obligate să colecteze date mult mai sensibile, inclusiv acte de identitate emise de stat, ceea ce ridică probleme serioase de confidențialitate.

În Australia, mii de adolescenți au reușit deja să ocolească restricțiile existente privind accesul la rețele sociale.

Secretarul britanic pentru cultură, Lisa Nandy, a declarat că măsurile nu reprezintă o soluție perfectă, dar pot îmbunătăți protecția copiilor. „Asta înseamnă că oprești situația în care copii de 8, 9, 10, 11 ani intră pe rețele sociale, pentru că toți prietenii lor sunt acolo, la o vârstă la care nu sunt emoțional pregătiți să gestioneze asta.

Nu cred că interzicerea rețelelor sociale este soluția magică, dar Australia a arătat foarte clar că are un rol important.”

În același timp, unele organizații pentru protecția copiilor avertizează că o interdicție totală ar putea reduce presiunea asupra platformelor de a-și îmbunătăți siguranța. Directorul executiv al Molly Rose Foundation, Andy Burrows, a numit măsura „un pariu pe o interdicție imposibil de aplicat, care se va destrăma rapid”.

Acesta a adăugat că „nu va rezolva problemele fundamentale de siguranță ale produselor și le oferă părinților un fals sentiment de siguranță. Majoritatea copiilor vor continua să folosească site-uri cu risc ridicat, fără stimulent pentru platforme de a implementa protecții reale”, conform The Guardian.

CITEȘTE ȘI: Ce spune psihologia despre oamenii care își schimbă des fotografia de profil

