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DCNews Stiri România, în impas economic: Recomandarea profesorului Adrian Mitroi pentru Eugen Tomac / video

România, în impas economic: Recomandarea profesorului Adrian Mitroi pentru Eugen Tomac / video

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 11 Iun 2026
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Eugen Tomac/ Inquam Photos - Octav Ganea

România se află într-o situație economică atât de gravă încât nu mai există soluții ușoare, avertizează profesorul Adrian Mitroi.

Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale, a explicat că România are nevoie de o schimbare profundă de abordare economică, deoarece situația actuală este foarte gravă și nu mai poate fi rezolvată prin măsuri superficiale.

Potrivit acestuia, soluția reală presupune muncă, disciplină și economisire, adică măsuri dificile care au fost evitate până acum și care au generat costuri mai mari. 

„Apreciați că este nevoie de o schimbare de paradigmă? Mai merge cu această creștere bazată pe consum?”, a întrebat jurnalistul Mihai Ciobanu. 

„Știți cum e nevoie de o schimbare? Noroc că profesorii nu sunt politicieni și noroc că nu ne ascultă politicienii. Vă spun cu proprietatea cifrelor și cu maximul de seriozitate: situația României este atât de serioasă și de gravă încât ea nu are decât o singură soluție, și soluția în economie este întotdeauna aia grea.

Muncă, disciplină, economisire, toate măsurile grele pe care nu le-ai luat și care au avut cost de oportunitate. Costul ăla își arată fața hidoasă acum, dar la un preț de trei ori mai mare. Nu ai curățat șerpișorii care erau sub covor, acum nu vrei să ridici covorul, să vezi ce-i acolo”, a spus Adrian Mitroi.

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„Ne agățăm de cine o să fie ministru. Nici măcar nu are importanță”

„Ce vreau să vă spun este că noi ne agățăm de politic. Cred că nici nu mai contează că au ei soluții. Pot să aibă soluțiile care vor ei. Ne agățăm de cine o să fie ministru. Nici măcar nu are importanță. Nici nu contează cine este acolo. Atât de serioasă este situația!

În managementul crizelor, nici nu mai contează cine este manager în companie, atât de serioasă este situația, încât compania trebuie administrată cu atât de multă seriozitate și doar pe principii - nu politice - și din nefericire foarte puțin loc pentru principii sociale și trebuie principii de reducere substanțială a risipei”, a spus profesorul. 

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Mesaj pentru Eugen Tomac

Adrian Mitroi a transmis un mesaj premierului desemnat Eugen Tomac. Profesorul consideră că discursul acestuia este incomplet și că are nevoie de consilieri serioși. 

„Dați telefonul meu domnului prim-ministru, că l-am auzit deja vorbind și... Nu vorbește rău, dar vorbește jumătate. Mai trebuie încă o jumătate. Aia e grea”, a spus profesorul. 

„Vă referiți la premierul desemnat”, a spus jurnalistul Mihai Ciobanu. 

„Da, da. La cel desemnat”, a spus profesorul. 

Nu e rău primul discurs pe care l-am auzit: impozitarea averilor. Nu-i bine. Mai trebuie încă o frază și încă una. Mai sunt încă trei.

Dacă nu-și ia consilieri, serioși și cu responsabilitate în decizie, și cu fața la noi - am luat decizia asta pentru că e asta, ăsta este studiul de impact, asta este analiza Monte Carlo, astea sunt scenariile, și în scenariul cel mai rău tot o scoatem la capăt - atunci, să pună mâna pe telefon și să dea o tură pe la noi. Să ia părerea la fiecare și facem media ponderată la toate opiniile noastre”, a spus profesorul Adrian Mitroi la emisiunea „Totul despre bani”.

Video:

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adrian mitroi
eugen tomac
economia romaneasca
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Comentarii (4)

Ivan   •   11 Iunie 2026   •   09:46

„Ne agățăm de cine o să fie ministru. Nici măcar nu are importanță”, realitatea ne arată că chiar chiar contează cine e premier și ce guvern conduce și începând cu Câțu, continuând cu L Orban, Ciucă și acuma guvernul Bolovan userizat, ne arată clar, din nefericire, imaginea dezastrului din prezent !!! Toată lumea știe că austeritatea și creșterea taxelor și impozitelor și tăierile de venituri aiurea pe spatele poporului și a firmelor este o inepție în perioade de criză economică, mai ales că am avut exemplul recent al crizei economice din 2008, când tandemul Băsescu - Boc au tăiat salariile și sporurile, deci veniturile în administrația țării cu aproape 50% precum și altor indemnizații și sporuri sociale, Majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 24%, Reducerea numărului de posturi din sectorul bugetar, pentru care reprezentanții FMI și-au cerut public scuze pentru aplicarea acestor măsuri, ca fiind total greșite !!!

Valter Cojman   •   11 Iunie 2026   •   09:33

Singura solutie viabila pentru poporul roman si pentru Romania, in acest moment, este organizarea de alegeri anticipate parlamentare si prezidentiale fara amestecul UE, SUA, NATO, etc. si, bineinteles, fara amestecul CCR care a dovedit, in ultima perioada, ca raspunde la ordinele presedintiei si a celor aflati la guvernare, incalcand Constitutia Romaniei.
De altfel, cred ca ar trebui sa se elimine practica de numire a judecatorilor CCR de catre partidele aflate la guvernare si presedintie si inlocuirea ei cu examene televizate si transmise in direct in fata unei comisii parlamentare formata din reprezentantii tuturor partidelor parlamentare care sa puna intrebarile la care candidatii sa raspunda, in scris, pe loc.
Candidatii trebuie sa aiba 20 de ani de magistratura, fara sa planeze vreo suspiciune rezonabila ca ar fi favorizat infractori, ca ar fi dat verdicte la ordin si/sau ca ar fi fabricat dosare penale la ordin.

Valter Cojman   •   11 Iunie 2026   •   09:19

Situatia grea in care se afla Romania este din cauza lui Mucusor Ban, a lui Ilie Saracie Bolovan si a ajutoarelor de miliarde de euro date Ucrainei si R. Moldova in loc sa fie folosite pentru Romania si poporul roman.
La asta se adauga jefuirea copiilor, a veteranilor de razboi, a mamelor cu nou nascuti, a pensionarilor cu pensii bazate pe contributivitate si a salariatilor prin neindexarea veniturilor acestora si inghetarea lor de aproape trei ani.
Mai putem adauga tradarea de tara a organizatiei extremiste USR, a lui Mucusor Ban, a guvernului Ilie Saracie Bolovan prin punerea mai presus a UE, Ucraina si a R. Moldova in detrimentul Romaniei si a poporului roman.

Albu   •   11 Iunie 2026   •   08:58

Pai anul trecut "DEMONTEAZĂ “apocalipsa economică", acum o monteaza la loc?

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