România, în impas economic: Recomandarea profesorului Adrian Mitroi pentru Eugen Tomac / video

Eugen Tomac/ Inquam Photos - Octav Ganea

România se află într-o situație economică atât de gravă încât nu mai există soluții ușoare, avertizează profesorul Adrian Mitroi.

Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale, a explicat că România are nevoie de o schimbare profundă de abordare economică, deoarece situația actuală este foarte gravă și nu mai poate fi rezolvată prin măsuri superficiale.

Potrivit acestuia, soluția reală presupune muncă, disciplină și economisire, adică măsuri dificile care au fost evitate până acum și care au generat costuri mai mari.

„Apreciați că este nevoie de o schimbare de paradigmă? Mai merge cu această creștere bazată pe consum?”, a întrebat jurnalistul Mihai Ciobanu.

„Știți cum e nevoie de o schimbare? Noroc că profesorii nu sunt politicieni și noroc că nu ne ascultă politicienii. Vă spun cu proprietatea cifrelor și cu maximul de seriozitate: situația României este atât de serioasă și de gravă încât ea nu are decât o singură soluție, și soluția în economie este întotdeauna aia grea.

Muncă, disciplină, economisire, toate măsurile grele pe care nu le-ai luat și care au avut cost de oportunitate. Costul ăla își arată fața hidoasă acum, dar la un preț de trei ori mai mare. Nu ai curățat șerpișorii care erau sub covor, acum nu vrei să ridici covorul, să vezi ce-i acolo”, a spus Adrian Mitroi.

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„Ne agățăm de cine o să fie ministru. Nici măcar nu are importanță”

„Ce vreau să vă spun este că noi ne agățăm de politic. Cred că nici nu mai contează că au ei soluții. Pot să aibă soluțiile care vor ei. Ne agățăm de cine o să fie ministru. Nici măcar nu are importanță. Nici nu contează cine este acolo. Atât de serioasă este situația!

În managementul crizelor, nici nu mai contează cine este manager în companie, atât de serioasă este situația, încât compania trebuie administrată cu atât de multă seriozitate și doar pe principii - nu politice - și din nefericire foarte puțin loc pentru principii sociale și trebuie principii de reducere substanțială a risipei”, a spus profesorul.

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Mesaj pentru Eugen Tomac

Adrian Mitroi a transmis un mesaj premierului desemnat Eugen Tomac. Profesorul consideră că discursul acestuia este incomplet și că are nevoie de consilieri serioși.

„Dați telefonul meu domnului prim-ministru, că l-am auzit deja vorbind și... Nu vorbește rău, dar vorbește jumătate. Mai trebuie încă o jumătate. Aia e grea”, a spus profesorul.

„Vă referiți la premierul desemnat”, a spus jurnalistul Mihai Ciobanu.

„Da, da. La cel desemnat”, a spus profesorul.

Nu e rău primul discurs pe care l-am auzit: impozitarea averilor. Nu-i bine. Mai trebuie încă o frază și încă una. Mai sunt încă trei.

Dacă nu-și ia consilieri, serioși și cu responsabilitate în decizie, și cu fața la noi - am luat decizia asta pentru că e asta, ăsta este studiul de impact, asta este analiza Monte Carlo, astea sunt scenariile, și în scenariul cel mai rău tot o scoatem la capăt - atunci, să pună mâna pe telefon și să dea o tură pe la noi. Să ia părerea la fiecare și facem media ponderată la toate opiniile noastre”, a spus profesorul Adrian Mitroi la emisiunea „Totul despre bani”.

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